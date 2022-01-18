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搭酒駕友人車上工被連坐開罰 他憑這一點告贏了

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

楊姓男子乘坐他人駕駛小貨車遭警方攔停，因駕駛被測得酒駕，楊也被連坐開罰1800元，楊男不服提起行政訴訟，花蓮地院行政法庭採認楊男辯詞，認為楊與駕駛並非同住家人，只是同車上工，又因疫情緣故須在車上配戴口罩，確實無法得知劉姓駕駛前晚飲酒、駕車時酒精濃度超標，不具有故意或過失，撤銷原處分，全案可上訴。

判決書指出，楊姓男子去年4月27日上午，搭乘劉姓男子駕駛的小貨車要上工，行經台1線斗南段，因劉未繫安全帶，被雲林縣警局員警攔停，警方稽查過程聞到酒味，對劉施以酒測，達0.67毫克。

警方除開罰駕駛，也依道路交通管理處罰條例第35條第8項「汽機車駕駛人，駕駛汽機車經測試檢定吐氣所含酒精濃度達每公升零點0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，年滿18歲之同車乘客處600元以上3000以下罰鍰」規定，當場舉發乘客楊男。

楊男不服，向公路總局台北區監理所申請開立裁決書，台北區監理所開罰1800元，楊男再向花蓮地院提起行政訴訟，主張自己農閒時與劉男一同到工地釘板模，並未同住，乘車時並不知道對方前晚有喝酒，也沒聞到酒味。

花蓮地院行政訴訟庭法官認為，楊男與劉姓駕駛非共居家人，搭乘車輛性質是工頭載工人一起上工，與搭乘交通車相似，且因疫情影響，國民在室外或出門共乘車輛時均應配戴口罩，楊男能否察覺酒味，知道劉姓駕駛前一晚飲酒且體內殘留酒精超標，確實有疑，認為楊男不具有故意或過失。撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

年關將近，警方加強查緝酒駕。圖為新北警方日前執行取締酒駕勤務。圖／報系資料照片
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酒駕

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