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相信26歲時會死請同學「擋災」 遭性侵2次密友揭穿報警

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新北一名女子因算命相信自己26歲會有死劫，曾姓高職同學又告訴她是「三太子乩身」，她信以為真和曾兩度發生性關係；女子的朋友察覺有異報警，案件才曝光。新北地方法院依強制性交罪判曾5年6月徒刑，曾上訴但未敘述上訴理由，台灣高等法院駁回。

曾姓男子學歷為高職畢業，從事中古汽車零件買賣，有1個小孩。新北地檢署起訴指出，曾姓男子佯稱自己能替女同學做法擋災，為了取信對方，還稱對方住處有嬰靈，對方信以為真，心生畏懼。2020年8月8日，曾以「取回法力」理由，要求對方和他發生性關係。曾得逞後，8月10日又以相同手法犯案，直到女同學友人察覺異狀，報警後才東窗事發。

偵訊時，因曾與女同學的LINE對話存有他佯稱三太子乩身和做法等紀錄，也有兩人發生性關係後的床單染血照片，曾最後自白犯行，坦承用神明乩身欺騙女同學。

檢方調查，曾多次向女同學稱她身邊有嬰靈，需要做法擋災，剛好這段時間女同學又和前男友分手，才相信曾神怪之說。檢方認為，女同學是為了破除自身困境而與曾發生性關係，明顯不是出於自由意識的男歡女愛，認定曾涉犯強制性交罪，依前後2次行為論2罪。

新北地院認為曾姓男子未獲得被害人原諒，也沒有賠償，且他曾在2014年間和一名少女性交而遭判刑3年、緩刑2年確定，一審認為他不知記取教訓還變本加厲，判他5年6月徒刑。

曾上訴，但卻沒有敘明具體理由，高院判決駁回。

新北一名女子因算命相信自己26歲會有死劫，曾姓高職同學又告訴她是「三太子乩身」，她信以為真和曾兩度發生性關係。示意圖／ingimage
新北一名女子因算命相信自己26歲會有死劫，曾姓高職同學又告訴她是「三太子乩身」，她信以為真和曾兩度發生性關係。示意圖／ingimage

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