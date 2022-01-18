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狂罵教授中文授課「英文差」 港生賠7萬還要負刑責

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

37歲香港籍芮姓研究生就讀高雄醫學大學心理系碩士班期間，不滿蘇姓助理教授上課用中文，連續寄300多封電子郵件給高醫校長、教務長、院長及同學，質疑蘇姓助理教授「英文程度差」、「PoorEnglish 」、「shame on you」，芮男民事部分判賠7萬元，今高雄地檢署偵結，檢方依妨害名譽罪，將芮男起訴。

檢方調查，芮男就讀高雄醫學大學心理系碩士班期間，選修蘇姓助理教授開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」，兩門課程，芮男在學期結束前提早離校，但疑因期末考成績不符預期，向蘇姓教授詢問能不能提供評分完的期末考卷供參遭拒。

芮男不滿向校方提出申訴，還沒等成績複查結果出爐，他從2019年7月10日至26日，不僅狂發119封郵件給蘇姓助理教授，威脅蘇若不提供考卷，將訴諸媒體及教育部，甚至要求系主任立即解雇蘇姓教授。

芮還另發365封電子郵件，給校長、教務長、蘇姓助理教授等人，稱「本人因未能聯絡蘇文碩博士，我已發超過100封電郵及提醒了他超過22次」、「我希望教務處能幫助聯絡蘇文碩博士，也可以還蘇博士一個清白的機會」。

不僅於此，芮還在郵件中稱「其英文程度低」、「考試時我不能用字典其他人就可以」，還諷刺教授「PoorEnglish 」、「shame on you」；蘇姓助理教授收到信後，氣得告芮男妨害名譽、強制罪，另提民事求償50萬元，並要求芮男登報道歉。

民事部分，高雄地院法官根據芮男信中前後語句的關聯性及脈絡，認為芮言論明顯是針對蘇姓助理教授，而且他每封信的副本對象，多為政府機關或教育機構，因此認定他的言論足使蘇男社會評價貶損，判他要賠償7萬元，另考量教授名譽權受害單純，不需要再刊登道歉啟事、寄送道歉及澄清信件。

刑事部分，高雄地檢署偵結，檢方根據信件內容，認定芮男行為已妨害教授名譽，依誹謗、公然侮辱等罪將芮男起訴。至於強制罪部分，檢方認為若教授感到心理不快，可以直接設定黑名單，因此認為芮男行為不構成「強暴」或「脅迫」，強制罪部分不起訴。

高雄醫學大學外觀。圖／翻攝自Google Map
高雄醫學大學外觀。圖／翻攝自Google Map

期末考 妨害名譽 公然侮辱

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