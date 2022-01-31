新公司剛成立正在招兵買馬 與員工間的雇傭契約應如何擬定？

李永然律師

案例

大河公司新設立不久，正在招兵買馬地招收員工。公司負責人希望新進員工都能按照法令規章簽立雇傭契約，以明定雙方權利義務關係，且對員工亦有相對性之保障。則此雇傭契約應如何訂定呢？

解析

一、案情分析及法律策略

本件所要擬定的為一般雇傭契約。由於我國近年來對勞工的保障不遺餘力，故除《民法》債編各論對雇傭契約之相關規定外，有關勞工的法律規定，主要的尚有《勞動基準法》、《勞工保險條例》、《勞工安全衛生法》、《工廠法》、《勞動檢查法》、《勞資爭議處理法》、《就業服務法》等多種法令，在擬定雇傭契約時，不得不加以注意。

其次，勞工的薪資依《勞動基準法》第21條規定，不得低於基本工資，此工資依同條第2項規定，由行政院勞工委員會依《基本工資審議辦法》擬議決定之。

（本文出自《商務契約訂定與糾紛解決》，未經同意禁止轉載。) 再者，是雇傭期間問題，依《勞動基準法》第9條第1項規定，除臨時性、短期性、季節性及特定性工作外，繼續性之工作，應為不定期契約，所以，基本上沒有試用期間的問題。

不定期雇傭，除非有同法第11條、第12條、第13條、第14條之情形外，是不得終止契約的；另外如依《勞動基準法》第11條、第13條規定終止者，依同法第16條、第17條之規定，並應先行「預告」，給予「預告期間」，並給付「資遣費」。

二、法律關係應行注意要點

(一)工資給付：

得由當事人自行約定（《民法》第486條），無約定者，優先適用《勞動基準法》第23條第1項規定，按月預付或每月至少定期發給二次。目前大都採按月給付之約定。

(二)契約期間：

依前開《勞動基準法》第9條之規定及說明，繼續性之工作，應為不定期，除有同法第11條至第14條之情形，不得解雇員工。因此，對員工之紀律守則，應於雇傭契約中明定之。

(三)勞工保險、休假及工時：

仍應優先適用《勞動基準法》及《勞工保險條例》之相關規定。本項得另以員工守則規定之，並納入雇傭契約之一部分。

契約範例

雇傭契約書

大河公司（以下稱甲方）為雇用○○○先生（以下稱乙方），擔任甲方○○○之職務，雙方協議訂定約款如下： 一、甲方雇用乙方為○○○擔任○○○○部門○○，以處理○○○○事務。乙方應具備○○○○之專門才能。 二、乙方之薪資為新台幣○萬○仟元整，於每月○日由甲方給付之。乙方每年獎金基本為○月薪資，另按○○核計其他之獎金。於每年春節前十四日，由甲方一併給付之。 三、乙方之工時、休（請）假、年資、轉調部門、申訴請求等，均應依甲方員工守則之規定辦理。乙方並應遵守該員工守則之各項規求，勤奮工作，如有違反，視同違反本雇傭契約。甲方除得依該守則規定處理外，其情節重大者，甲方得依法終止雇傭契約，如有損害，乙方並應負損害賠償責任。 四、乙方之勞工保險、安全衛生及職業災害防免等，應由甲方依政府公布之相關法令規章辦理之。 五、乙方應依甲方之規定，按月達成預定之目標業績。如未能達成預計之業績，應接受檢討，並於下月補足未達成之業績。如連續三個月未能達成目標業績，乙方應自行辭職。否則，甲方得依法終止雇傭契約。 六、本契約未約定之事項，悉依中華民國相關法規辦理之。 七、本契約一式二份，由甲、乙雙方各執乙份為憑。 立契約書人： 甲方：大河股份有限公司 法定代理人：○○○ 乙方：○○○ 身分證字號：A○○○○ 地址：○○市○○路○○號

註：參見黃培修著：現代契約法律檔案．範本20選，頁107～116，民國89年11月初版，永然文化出版公司出版。

（本文摘錄出自《商務契約訂定與糾紛解決》，未經同意禁止轉載。作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人。）