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台東建商欠稅610萬15年 過慣奢華生活管收前夕繳清

中央社 / 花蓮縣18日電

台東縣鄭姓建商涉逃漏稅約610萬元，竟脫產避稅，仍以豪華轎車代步過奢華生活，且利用弱勢原住民逃稅，案經最高法院三度發回，日前花蓮高分院二度裁准管收，鄭男欠稅近15年終於繳清欠稅款。

法務部行政執行署花蓮分署發布新聞資料表示，鄭姓建商經營的建設公司滯欠民國93年、94年及95年的營業稅、營利事業所得稅及違章罰鍰等，欠稅金額約新台幣610萬元。

此案經南區國稅局台東分局移送強制執行，法務部行政執行署花蓮分署追稅十餘年，數度聲請管收失敗，前年花蓮高分院針對鄭男擔任負責人期間的欠款234萬元裁定管收，鄭男怕被關，隔天就繳欠款234萬元，暫免被管收。

扣除原僅清償13萬餘元，及繳納的234萬元，還有約360餘萬元欠稅。

行政執行署花蓮分署調查，鄭姓建商於94年12月底將公司轉讓給一名在知本開雜貨店的原住民，95年8月間又將公司轉給一名弱勢的原住民工人，但鄭姓建商自始實際掌控公司營運、資金，甚至將公司資金轉至配偶及第三人帳戶或以現金方式提領，活躍於台東建築業，出入均以進口高級名車代步，卻拒絕處理欠稅，堅稱公司已轉手他人。

此案經多年纏訟，109年7月經最高法院發回花蓮高分院更審，傳訊多名證人進行交互詰問，罕見進行筆跡鑑定，經法院審理認定鄭姓建商雖變更負責人後仍為公司實際負責人，法官裁定管收3個月。

鄭姓建商將面臨在農曆年前被送管收，隨即火速開立支票繳清欠稅。花蓮分署指出，鄭男滯欠國家近15年合計約610萬元的稅金全數徵起，租稅正義終得伸張。

國稅局

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