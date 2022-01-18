交大研究助理通鋪指侵好友妻 人夫目擊1分鐘擒濕手確認

交通大學黃姓研究助理前年邀約一群朋友到他租屋處喝酒，凌晨時大夥兒陸續在通舖房間入睡，但黃卻在清晨5點多時指姦好友的老婆、摸她的身軀；好友因微光照進房間而看到黃在摸她老婆下體，看了1分鐘確認，當場壓制黃、檢查手指，發現是濕潤的、有體液。一審依乘機性交罪判黃3年4月徒刑，台灣高等法院改判刑2年，緩刑5年，除先前已賠償的77萬5千元外，他須再賠償200萬元。

黃姓研究助理已婚，被害人表示「不能原諒他」。

黃姓男子2020年5月2日晚上邀約一群朋友到新竹市租屋處聚會，翌日凌晨眾人在通舖房間一起躺臥就寢。黃卻趁著好友的老婆不勝酒力，用手指侵入對方下體。

好友表示，凌晨5點因有一點光線照進來，他看到黃跪坐在他老婆兩腿中間摸她下體，還聽到觸摸的聲音，他瞧了1分鐘後抓人，打開燈檢查黃的手指。好友表示，當時大家都醒了過來，他詢問「你為什麼剛剛要這樣？」黃卻回答「我摸她，然後她沒有…她沒有不舒服的話…」。

黃坦承有摸好友的老婆，但辯稱是因酒醉而失去理智；黃表示，女方「沒有抗拒」，隨他撫摸而移動身體。好友指黃整個晚上都在「閃酒」、沒什麼喝，大家躺平後他還起身幫大家拿棉被。黃的律師則說警方在早上7點51分酒測前，黃有大量喝水，酒測值才會只有0.34毫克。

新竹地院認為黃姓男子在警詢時表示如果對方激烈抗拒，就不會繼續做，可見他當時能判斷對方反應，並沒有因喝酒而降低判斷能力。竹院認為黃和被害人夫妻是朋友，卻為了滿足性慾而乘機性交，惡性不輕，加上被害人不能原諒他，判他3年4月徒刑。