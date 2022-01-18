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倒數最後一天！新竹分署與苗檢金光閃閃拍賣會即將開賣

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，新竹分署去年7月收案起即進行籌畫，歷經半年，大批的金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。

新竹分署表示，本次拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，但高貴不貴，本次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是依物件價格將物件逐一拍賣，或將適合的物件組合後一併拍賣。

例如這次會將三隻可愛又閃亮的小金豬一起拍賣，祝福得標民眾新的一年可以豬事大吉。還有面額1萬元及1000元的金鈔，祝福得標民眾新的一年都可以得到「鈔」能力。

新竹分署指出，目前官方網站已上傳拍賣標的物的清冊及展示影片，也有應買流程圖，有意參加競標民眾在家亦可上網瀏覽。在19日上午9點半在苗栗地檢署公開拍賣，設有底價（不公開），欲進場競標須先繳納新台幣1萬元保證金，當日上午8點半開放登記及閱覽標的物，有興趣民眾千萬不要錯過。

苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，大批金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。圖／新竹分署提供
苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，大批金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。圖／新竹分署提供
苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，大批金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。圖／新竹分署提供
苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，大批金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。圖／新竹分署提供
苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，大批金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。圖／新竹分署提供
苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，大批金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。圖／新竹分署提供

法務部 拍賣會

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