倒數最後一天！新竹分署與苗檢金光閃閃拍賣會即將開賣

苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，新竹分署去年7月收案起即進行籌畫，歷經半年，大批的金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。

新竹分署表示，本次拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，但高貴不貴，本次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是依物件價格將物件逐一拍賣，或將適合的物件組合後一併拍賣。

例如這次會將三隻可愛又閃亮的小金豬一起拍賣，祝福得標民眾新的一年可以豬事大吉。還有面額1萬元及1000元的金鈔，祝福得標民眾新的一年都可以得到「鈔」能力。