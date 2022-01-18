聽新聞
test
0:00 / 0:00
倒數最後一天！新竹分署與苗檢金光閃閃拍賣會即將開賣
苗栗地方檢察署囑託法務部行政執行署新竹分署，拍賣「紅富海」心靈導師吸金案主嫌黃圓映名下財產，新竹分署去年7月收案起即進行籌畫，歷經半年，大批的金塊、金箔、金飾終於即將在明（19）日進行首次拍賣。
新竹分署表示，本次拍賣標的全部都是黃金，有20公克金塊、5公克到1台兩（37.5公克）金箔、金元寶、金戒指、金手鍊及各項黃金飾品，但高貴不貴，本次拍賣不採將所有物件合併拍賣的簡便方式，而是依物件價格將物件逐一拍賣，或將適合的物件組合後一併拍賣。
例如這次會將三隻可愛又閃亮的小金豬一起拍賣，祝福得標民眾新的一年可以豬事大吉。還有面額1萬元及1000元的金鈔，祝福得標民眾新的一年都可以得到「鈔」能力。
新竹分署指出，目前官方網站已上傳拍賣標的物的清冊及展示影片，也有應買流程圖，有意參加競標民眾在家亦可上網瀏覽。在19日上午9點半在苗栗地檢署公開拍賣，設有底價（不公開），欲進場競標須先繳納新台幣1萬元保證金，當日上午8點半開放登記及閱覽標的物，有興趣民眾千萬不要錯過。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言