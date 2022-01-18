母、弟求情…醫學系女兒縱火燒死父親 二審改判10年

台南劉姓女子醫學系畢業後待業在家，前年5月間因與母親發生爭執，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，經成醫鑑定團隊建議宜安排她強制精神治療，一審認劉女對直系血親尊親屬犯殺人罪，量處12年徒刑，並應於執行前入相當處所監護2年，不服上訴，二審今天宣判，改判10年徒刑，並應於執行前入相當處所監護2年。

合議庭指出，劉女經送嘉南療養院保安處分1年多，症狀已有改善，她在庭上已坦承犯行，後悔不已會發生如此嚴重後果，認她坦承犯行，且母親及弟弟為她求情，因此撤銷改判。

劉女坦承有購買汽油返家等事實，但否認有放火殺人的犯行。辯護人主張，劉女應符合刑法中心神喪失不罰的情形。

一審參酌，台南市消防局鑑定結果，確認起火原因是人為縱火，並參考劉女車輛的行車紀錄器、加油站及其住處巷口的監視錄影畫面等，確認劉女引火後才離開現場，且她在案發前有與母親發生爭執，也經證人證述屬實，可認劉女有放火動機，應已有殺人的不確定故意。

一審審酌，劉女放火致父親死亡，母、弟受傷，顯違逆倫常，放火後又未做任何救護，即駕車逃離現場，造成無可彌補的結果，犯行重大；念在母、弟均表示，因當事人求學時承受壓力，雖未曾就醫，但其行為時疑似精神病狀，情緒不穩，才鑄下大錯，請求法院能從輕量刑。