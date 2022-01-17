為8千債務開車輾手掌還以草梗性侵 少年在旁起鬨被訴
徐姓少年因八千元債務與白姓少年結怨，趁著白在麥當勞前落單時找來成年陳男、未成年蘇姓少年等6人將他擄走，還把人帶到五股公園，以點火燒頭髮、菸蒂燙手等方式凌虐，其中陳男還開車輾過白姓少年手掌，徐姓少年則在眾人起鬨下欲以草梗性侵白男未遂，新北地院日前依強盜等罪處陳有期徒刑10年8月；新北地檢署近日依妨害性自主起訴在一旁起鬨的蘇姓少年。
檢警調查，徐姓少年不滿白姓少年積欠債務8千未還，找來陳男、楊男、蘇姓少年等6人幫忙討債，眾人在前年4月21日0時許趁白姓少年落單時堵他談判，並將他擄走帶到朋友住所，以徒手、皮帶毆打白姓少年，陳男還以燒燙的鐵圈烙印白的臀部，並搜刮白姓少年身上財物40元。
眾人接著將白姓少年帶到五股公園，除持續毆打白姓少年外，還要他喝下裝有檳榔、菸蒂的液體，再以菸蒂燙手。陳男更開車輾過白姓少年手掌，並以香水噴灑白姓少年頭髮後，持打火機燒他，並將他拖行在地。
陳男與蘇姓少年等人接著起鬨，要徐姓少年「戳他」，徐因此撿起地上草梗，欲將草梗插入白姓少年肛門性侵，因無法插入，蘇姓少年要白姓少年彎腰、以手掰臀部，最後因草梗柔軟彎曲無法插入，眾人才作罷，直至隔日凌晨5時許，陳男等人玩膩離去，白姓少年才爬到路邊向路人求救。
新北地方法院一審時依強盜等罪嫌分處陳男、楊男等人徒刑12年2月與12年，經上訴高等法院撤銷原判決，改判10年8月、徒刑10年6月；新北地檢署近日依加重強制性交未遂罪嫌再起訴一旁起鬨的蘇姓少年。
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