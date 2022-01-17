為8千債務開車輾手掌還以草梗性侵 少年在旁起鬨被訴

徐姓少年因八千元債務與白姓少年結怨，趁著白在麥當勞前落單時找來成年陳男、未成年蘇姓少年等6人將他擄走，還把人帶到五股公園，以點火燒頭髮、菸蒂燙手等方式凌虐，其中陳男還開車輾過白姓少年手掌，徐姓少年則在眾人起鬨下欲以草梗性侵白男未遂，新北地院日前依強盜等罪處陳有期徒刑10年8月；新北地檢署近日依妨害性自主起訴在一旁起鬨的蘇姓少年。

檢警調查，徐姓少年不滿白姓少年積欠債務8千未還，找來陳男、楊男、蘇姓少年等6人幫忙討債，眾人在前年4月21日0時許趁白姓少年落單時堵他談判，並將他擄走帶到朋友住所，以徒手、皮帶毆打白姓少年，陳男還以燒燙的鐵圈烙印白的臀部，並搜刮白姓少年身上財物40元。

眾人接著將白姓少年帶到五股公園，除持續毆打白姓少年外，還要他喝下裝有檳榔、菸蒂的液體，再以菸蒂燙手。陳男更開車輾過白姓少年手掌，並以香水噴灑白姓少年頭髮後，持打火機燒他，並將他拖行在地。

陳男與蘇姓少年等人接著起鬨，要徐姓少年「戳他」，徐因此撿起地上草梗，欲將草梗插入白姓少年肛門性侵，因無法插入，蘇姓少年要白姓少年彎腰、以手掰臀部，最後因草梗柔軟彎曲無法插入，眾人才作罷，直至隔日凌晨5時許，陳男等人玩膩離去，白姓少年才爬到路邊向路人求救。