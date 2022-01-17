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挺韓國瑜餐會涉賄選判刑 台商林懷喊冤盼解除境管

中央社 / 花蓮縣17日電

長沙台協會長林懷涉嫌獲得中國資金，用辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情，一審被判處3年10月徒刑。林懷說，他是被冤枉的，盼儘快解除境管。

林懷等7人涉嫌獲得中國資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬當時國民黨總統候選人韓國瑜選情。台北地院依違反選罷法判處林懷3年10月徒刑，褫奪公權4年，可上訴。

林懷遭檢察官指控在民國108年12月11日在中國湖南省長沙市華天大酒店舉辦「2019湖南台胞年終尾牙聯誼會」暨「湖南省台灣同胞返鄉投票大會」活動，並提供免費食宿，以及價格不菲的抽獎活動，宴請500多名台商及台生，為中國國民黨及當時國民黨總統候選人韓國瑜拉抬造勢。

林懷今天接受中央社記者電話訪問時表示，他是會長、社團的領導人，協會辦尾牙和其他活動他純粹是服務性質，如果民進黨要他幫忙在中國辦造勢活動，中國那邊允許，他也會同意幫忙；尾牙、摸彩都是歷年的慣例，國台辦為了維持對台商的服務，難免都會贊助一些活動經費，就這樣被說成和投票有對價關係，實在「很冤枉、很無奈，很不公平」，他會上訴。

另外，他也希望檢方能解除限制他出境。他說，案發後就被限制出境，事業和信用都被影響，甚至在中國已被人告上法院，希望能儘快解除境管。

林懷是台東人，涉案遭到境管後大部分時間都待在台東，和台東政壇人物維持良好互動，13日還應邀參加台東縣議會舉辦的尾牙活動。

韓國瑜 台東 尾牙

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