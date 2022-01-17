廠商裝卸米糠引塵爆釀2傷 紀氏源豐老董遭判刑

台中紀氏源豐企業在2019年裝卸米糠時，因靜電引發塵爆，造成施姓廠商與1名移工燒燙傷，負責人紀水樹被控過失致重傷害，台中地院今天判刑6月，可易科罰金，全案可上訴。

台中地院判決書指出，施姓廠商不定期向紀氏源豐公司收購米糠，2019年7月，施男駕駛大貨車前往紀氏源豐公司裝卸米糠。因米糠暫存桶內的米糠堵住卸料口發生「架橋」問題，施男為解決問題，連續多次操作卸料口開關，因架橋崩解，大量米糠粉塵快速掉落，與暫存桶摩擦產生靜電，引發粉塵爆炸。

施男全身有超過50%面積2至3度燒燙傷、骨折，他行走速度僅有一般人的29%，左、右手握力僅剩11%、23%，醫師判定為重大難治傷害。另名移工也有37%燒燙傷。施男與移工均向紀水樹提告。

紀水樹稱，米糠暫存桶使用很久，從未發生意外，電器均有接地線，工廠也設置旋風分離器，是施男自己操作失當，把卸料口閘門開得太大，導致螺旋機掉落，米慷掉落才產生揚塵釀禍。

法官審理後認定，紀水樹身為公司負責人，應注意公司廠區的公共安全卻疏未注意，導致施男進行米糠裝卸作業時，發生塵爆受重傷。依照過失至重傷害罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。