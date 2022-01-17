新北2男酒駕、拒酒測挨罰拒繳 房屋遭查封將法拍

行政執行署新北分署辦理「強力執行酒駕裁罰專案」，發現有2名男子各因酒駕、拒絕酒測挨罰卻拒繳罰鍰。新北分署今天說，日前已查封2人房產，如再抗繳，將於春節後法拍。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，家住新莊區的73歲劉姓男子於民國108年1月25日晚上9時許無照騎乘機車，在新莊區丹鳳一帶遭警察攔檢，因酒精濃度超標，遭裁處新台幣2萬2500元罰鍰，另滯納汽機車燃料使用費及未繳納汽機車燃料使用費罰鍰3450元。

行政執行官14日前往劉男在新莊區的房產張貼封條，劉男的配偶在場向行政執行官表示，房屋現為自住，劉男之前經常酒駕被罰，她已代償不少，夫妻從事資源回收，收入微薄，實無能力一再代夫繳納鉅額罰鍰。

另有一名家住三重區的51歲陳姓男子，他在107年12月2日下午4時許無照騎乘機車，在三重區中正南路一帶被警察攔檢，因拒絕酒精濃度測試遭裁罰9萬元罰鍰，另因未接受道安講習、無照駕駛、轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示等，共計裁罰6300元。

行政執行官14日查封陳男在三重區持分的房產，房屋現由第三人承租使用，住附近的陳男母親聞訊趕到現場，向行政執行官訴說陳男經常酒駕，不久前中風，又失去一條腿，無法工作，日前離家出走，不知行蹤，並哀嘆她在附近住60幾年了，房產被查封很丟臉。

新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，並應遵守道路交通安全規則，萬一違反道路交通管理處罰條例遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，殃及家人。