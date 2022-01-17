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陸配2次涉賄選無罪 何建華：檢調仇中、反中才法辦我

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

中華婦女聯合會理事長何建華被控在2020年總統大選時，藉由陸配群組替國民黨提名的總統候選人韓國瑜賄選，今天獲判無罪。何女今天說，她沒有犯罪，三番兩次被法辦，被盯上的原因是檢調「仇中」及「反中」。

何建華兩次被訴違反選罷法，除了今天獲判無罪，檢調曾指控她列名中華統一促進黨不分區立委候選人時，以臉書招攬「2019金廈文化交流之旅」招待陸配赴陸旅遊而涉賄；一審，何女獲判無罪，二審2021年判何女無罪確定。

此外，何建華又被控收受大陸統戰金援，吸收陸配實施統戰思想教育、發展組織，渲染「蔡英文博士學歷造假」的訊息，違反國安法；何女出庭否認犯罪，辯稱只是轉貼新聞、連結給友人，本案台北地院訂下月11日再開庭審理。

一身攬上3件政治敏感案子的何建華今天說，檢調起訴她是在羅織罪名，並且栽贓誣陷，她認為，檢調人員配合執政者「仇中」、「反中」，所以拿著雞毛當令箭一定要法辦她。

何女說，她是陸配，陸配在台灣生存不易，他籌組婦女聯合會的目的，是在照顧弱勢族群、幫助同鄉解決生活上的疑難雜症，卻無奈被檢調盯上，檢調拿著納稅人的錢對她實質迫害，讓她捲進訴訟，還要花錢打官司。

她說，接受調查局約談時，明白告訴調查官如果有拿大陸的錢做違法的事，寧可判死刑，但用自己賺的錢為台灣社會服務，何罪之有？她還說，幾次被檢調查辦，覺得台灣的司法人員好像沒讀書，建議這些人可以再加以教育、培訓，好好利用職責去抓真正的壞人。

陸配 反中 韓國瑜

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