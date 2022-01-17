好心借錢給人搭公車 被搶500元
彰化縣塗姓男子去年7月間搭台鐵自強號時，向陳姓女乘客佯稱沒錢可以搭公車，要向陳女借錢，陳女好心打開錢包要拿出100元借他，沒想到塗男看到錢包內有500元，即搶走500元，彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。
判決指出，塗姓男子（33歲）去年7月某日中午搭台鐵自強號從台中開往彰化田中站路段時，向陳女借錢說要搭公車，卻趁機搶走陳女錢包中的500元，陳女報警處理。
由於塗男已有多次詐欺前科，法官認為塗男素行不佳，仍不知悔改，不思循正當管道獲取財物，詐取被害人金錢，並搶奪被害人財物，不過衡量其所詐取、搶奪金額非鉅，且犯後坦承犯行，又已將犯罪所得600元還給被害人，依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。
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