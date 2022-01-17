快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

好心借錢給人搭公車 被搶500元

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣塗姓男子去年7月間搭台鐵自強號時，向陳姓女乘客佯稱沒錢可以搭公車，要向陳女借錢，陳女好心打開錢包要拿出100元借他，沒想到塗男看到錢包內有500元，即搶走500元，彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。

判決指出，塗姓男子（33歲）去年7月某日中午搭台鐵自強號從台中開往彰化田中站路段時，向陳女借錢說要搭公車，卻趁機搶走陳女錢包中的500元，陳女報警處理。

由於塗男已有多次詐欺前科，法官認為塗男素行不佳，仍不知悔改，不思循正當管道獲取財物，詐取被害人金錢，並搶奪被害人財物，不過衡量其所詐取、搶奪金額非鉅，且犯後坦承犯行，又已將犯罪所得600元還給被害人，依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。

塗姓男子去年7月間搭台鐵自強號時，向陳姓女乘客佯稱沒錢可以搭公車，要向陳女借錢，陳女好心打開錢包要拿出一百元借他，沒想到塗男卻搶走500元，彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。
塗姓男子去年7月間搭台鐵自強號時，向陳姓女乘客佯稱沒錢可以搭公車，要向陳女借錢，陳女好心打開錢包要拿出一百元借他，沒想到塗男卻搶走500元，彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。

詐欺 自強號

延伸閱讀

地制法擬本周完成初審 時力要竹竹、彰化3首長踹共

影／花780元中125萬元青宅！彰化振興加碼頭獎得主工地上班

闖烏日登寺巷平交道 六旬男卡自強號車廂底身亡

彰化振興加碼17日抽獎 倒數單日湧進上億元發票登入

相關新聞

為何調查雲林縣政府？ 監察院：去年2月就收受陳情

監察院將於1月24日派3位監察委員至雲林縣政府，調查縣長張麗善胞弟張啟盟涉嫌違法濫墾及占用國有地案，張麗善喊冤稱是「政治...

原住民身分依姓氏不依血緣？憲法法庭今交鋒

7歲吳若韶的母親是原住民，她出生後雙親約定從父姓，2016年雙親代為申請登記為原住民，到台北市南港區戶政事務所駁回，打行...

陸配2次涉賄選無罪 何建華：檢調仇中、反中才法辦我

中華婦女聯合會理事長何建華被控在2020年總統大選時，藉由陸配群組替國民黨提名的總統候選人韓國瑜賄選，今天獲判無罪。何女...

酒商司機送酒兼偷酒 暗槓名酒對折賣牟利50萬吃官司

台中市張姓男子是洋酒公司送貨員，涉嫌在2020年至2021年間，趁著送貨時將倉庫名酒攜出，以市價5折，賣給不知情酒商，一...

要半死不活或善終？安樂死難題與現行法規

為了尊重末期病人之醫療意願及保障病患權益，我國其實早在2000年時，就已經訂有《安寧緩和醫療條例》，而這邊所指的「末期病人」是指罹患嚴重傷病，經醫師診斷認為不可治癒，且有醫學上的證據，近期內病程將不可避免地進行至死亡。

高雄男騎士違規紅燈右轉 警一攔查獲酒駕

高雄張姓男子騎機車要送檳榔跟飲料到工地路上，因違規紅燈左轉被警察攔下，還發現張身上散發酒味，他以為是吃檳榔造成，警方不採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。