好心借錢給人搭公車 被搶500元

彰化縣塗姓男子去年7月間搭台鐵自強號時，向陳姓女乘客佯稱沒錢可以搭公車，要向陳女借錢，陳女好心打開錢包要拿出100元借他，沒想到塗男看到錢包內有500元，即搶走500元，彰化地方法院依詐欺取財罪判處拘役30天，另犯搶奪罪將塗男判刑6個月，可易科罰金，緩刑3年。

判決指出，塗姓男子（33歲）去年7月某日中午搭台鐵自強號從台中開往彰化田中站路段時，向陳女借錢說要搭公車，卻趁機搶走陳女錢包中的500元，陳女報警處理。