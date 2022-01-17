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酒商司機送酒兼偷酒 暗槓名酒對折賣牟利50萬吃官司
台中市張姓男子是洋酒公司送貨員，涉嫌在2020年至2021年間，趁著送貨時將倉庫名酒攜出，以市價5折，賣給不知情酒商，一共行竊73瓶名酒，其中不乏要價十多萬的蘇格登威士忌，不法牟利50萬，台中地院審結，依竊盜罪判刑1年，緩刑4年，另向指定機構提供240小時勞務、接受法治教育4場。
判決指出，張姓男子（32歲）是國泰洋酒公司的送貨員，因缺錢花用，涉嫌從2020年10月至2021年2月間，利用前往倉庫檢貨運送的機會，將倉庫內的洋酒裝入自備的袋子裡，有時暫存在員工置物櫃，有時則利用送貨，直接攜出，以市價5折的價格，賣給不知情的洋酒商，牟利50萬。
國泰洋酒盤點數量，發現短少73瓶，其中包含年份為40年至42年的蘇格登威士忌，每瓶要價十多萬，經調閱相關監視器後，查出張姓員工涉案，報警法辦，警方在去年2月24日前往收購洋酒的酒商扣押贓物，扣回26瓶洋酒發還給業者。
台中地院審理時，張姓男子承認涉案，國泰洋酒公司的委任律師，不願與張和解，但認為張已誠心悔改，希望從輕量刑，全案依竊盜罪，判刑1年、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並向指定機構提供240小時義務勞務、接受法治教育4場，可上訴。
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