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高雄男騎士違規紅燈右轉 警一攔查獲酒駕
高雄張姓男子騎機車要送檳榔跟飲料到工地路上，因違規紅燈左轉被警察攔下，還發現張身上散發酒味，他以為是吃檳榔造成，警方不採信，測得呼吸酒精含量達每公升0.28毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦。
警方表示，新興分局中山路派出所巡邏警組前天下午1點多時，在七賢二路、瑞源路上，發現30歲的張男騎機車違規紅燈左轉。
警員正在告發時發現他身上有散發酒味，先是對他實施簡易測試出現反應，張男先稱他只有吃檳榔沒有飲酒，第2次用酒精測試器，果然酒測值達每公升0.28毫克。
經警方調查，原來張男前一晚在家中飲用高粱酒與薑母鴨，才會出現酒精反應，原本他心想已經有足夠休息，不會有酒駕情形，才答應替朋友送飲料跟檳榔到工地，沒想到被捕。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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