北市KTV多人酒後口角鬥毆 北檢起訴7嫌

台北市忠孝東路4段某間KTV去年11月間發生多人鬥毆事件，警方追查發現為雙方人馬酒後口角引發糾紛，迅速逮捕嫌犯到案。台北地檢署今天依重傷害未遂等罪，起訴7名嫌犯。

台北市大安警分局去年11月20日接獲報案，指轄區內忠孝東路4段某間KTV有人持刀鬥毆，以及復興南路、仁愛路口有攔車傷人案。大安分局偵查隊與轄下各派出所共組專案小組偵辦。

警方查出，雙方人馬在KTV包廂內因酒後口角起糾紛，一方人馬揪眾持刀闖入攻擊，造成3人受傷，經至台北市立聯合醫院仁愛院區就醫後均無大礙。

警方到場前，持刀砍人的一方已先行逃逸，並轉至仁愛路與復興南路口攔車攻擊何姓駕駛等2人後逃離現場。警方調查發現，被砍的何姓駕駛被誤認成對方車輛，無辜受害，專案小組1天內逮捕到涉嫌砍人的黃姓男子等人。

台北地檢署今天依重傷害未遂、傷害、強制、毀損等罪嫌，起訴黃男等7人。

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