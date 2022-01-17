快訊

桃機、西堤群聚已有15名兒童確診 羅一鈞曝症狀：靠採檢才能確認

學測21日登場 防疫規格比照去年指考不開放親友陪考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廠商操作裝卸米糠引塵爆2傷 紀氏源豐老董吃官司

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市紀氏源豐公司2019年7月間裝卸貨時因靜電引發米糠塵爆，造成現場施姓廠商與一名印尼移工燒燙傷，負責人紀水樹未制定好相關安全作業標準，被控過失傷害。台中地院近日審結，判他6月徒刑，得易科18萬元。

判決指出，嘉義縣施姓廠商從事飼料批發，不定期會向台中市紀氏源豐公司購買米糠，2019年7月1日前往紀氏源豐公司裝卸米糠，因米糠暫存桶內的米糠發生架橋問題，導致卸料不順。

施為解決問題，連續數次操作卸料口的南側閘門開關，卻因架橋崩解，導致大量米糠粉塵快速掉落，由桶內往外宣洩。由於米糠粉塵，與暫存桶接觸摩擦，造成靜電電荷快速累積無法散逸，以致瞬間放電的火花引燃米糠粉塵。

米糠暫存桶卸料口處發生塵爆，造成施與另名印尼籍移工「大東」遭燒燙傷，其中移工頭頸部四肢、背部有37%二度燒燙傷面積。

紀水樹辯稱，案發的米糠暫存桶已經使用很久，沒有發生過類似狀況，公司的儲存桶很高，一般怕閃電打雷，所以電器都有接地線，工廠有設置旋風分離器，就是把米糠送過去，把風跟米糠分離，此案是施自己操作失當，把卸料口閘門開得太大，導致螺旋機掉落，大量米糠掉下來才產生揚塵釀禍。

台中地院審理後認定，紀水樹是公司負責人，本應注意廠區的公共安全，且其生產、儲存的米糠，有可燃性粉塵滯留（穀物粉塵），有爆炸、火災之虞，應依法令設置相關設備或採取必要的安全措施，避免米糠粉塵等可燃性物質燃燒、爆炸，卻疏未注意，導致施卸貨時發生塵爆，涉有過失，依過失致重傷害罪，判刑6月，得易科18萬元，可上訴。

台中市紀氏源豐公司2019年7月間裝卸米糠時，發生塵爆，造成廠商與移工受傷，台中地院審結，判公司負責人6月徒刑。圖／報系資料照
台中市紀氏源豐公司2019年7月間裝卸米糠時，發生塵爆，造成廠商與移工受傷，台中地院審結，判公司負責人6月徒刑。圖／報系資料照

移工 印尼

延伸閱讀

彰化火車站移工打群架 警趕到四處逃竄逮6人

泰國移工酒後口角 鐵棍重擊同居人頭部致死遭訴

台灣移工大遊行 400移工上街頭訴求「自由轉換雇主」

台中男替姊討賭債 錄音自稱「竹聯幫艋舺會長」 吃官司

相關新聞

2020大選7台商「挺韓」涉賄 5人有罪2人判無罪

大陸湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年被指以招待食宿、提供機票動員台商返台票投2020年總統大選國民黨提名人韓國瑜，共7人...

高雄有害廢棄物堆倉庫填魚塭 4人遭羈押

高雄鳥松區有民眾陳情發現有人違法堆置廢棄物，檢警獲報後展開追查，逮捕涉案兩名男子，過程中，卻意外查出另有2人收受營建廢棄...

IG起口角約談判 4女街頭電擊棒辣椒水圍毆1女

24歲黃女不滿23歲何姓女子在Instagram批評穿搭的留言，昨天凌晨涉嫌找來陳女等3人與何女談判，過程中一言不合互毆...

要半死不活或善終？安樂死難題與現行法規

為了尊重末期病人之醫療意願及保障病患權益，我國其實早在2000年時，就已經訂有《安寧緩和醫療條例》，而這邊所指的「末期病人」是指罹患嚴重傷病，經醫師診斷認為不可治癒，且有醫學上的證據，近期內病程將不可避免地進行至死亡。

高雄男騎士違規紅燈右轉 警一攔查獲酒駕

高雄張姓男子騎機車要送檳榔跟飲料到工地路上，因違規紅燈左轉被警察攔下，還發現張身上散發酒味，他以為是吃檳榔造成，警方不採...

廠商操作裝卸米糠引塵爆2傷 紀氏源豐老董吃官司

台中市紀氏源豐公司2019年7月間裝卸貨時因靜電引發米糠塵爆，造成現場施姓廠商與一名印尼籍移工燒燙傷，負責人紀水樹未制定...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。