廠商操作裝卸米糠引塵爆2傷 紀氏源豐老董吃官司

台中市紀氏源豐公司2019年7月間裝卸貨時因靜電引發米糠塵爆，造成現場施姓廠商與一名印尼籍移工燒燙傷，負責人紀水樹未制定好相關安全作業標準，被控過失傷害。台中地院近日審結，判他6月徒刑，得易科18萬元。

判決指出，嘉義縣施姓廠商從事飼料批發，不定期會向台中市紀氏源豐公司購買米糠，2019年7月1日前往紀氏源豐公司裝卸米糠，因米糠暫存桶內的米糠發生架橋問題，導致卸料不順。

施為解決問題，連續數次操作卸料口的南側閘門開關，卻因架橋崩解，導致大量米糠粉塵快速掉落，由桶內往外宣洩。由於米糠粉塵，與暫存桶接觸摩擦，造成靜電電荷快速累積無法散逸，以致瞬間放電的火花引燃米糠粉塵。

米糠暫存桶卸料口處發生塵爆，造成施與另名印尼籍移工「大東」遭燒燙傷，其中移工頭頸部四肢、背部有37%二度燒燙傷面積。

紀水樹辯稱，案發的米糠暫存桶已經使用很久，沒有發生過類似狀況，公司的儲存桶很高，一般怕閃電打雷，所以電器都有接地線，工廠有設置旋風分離器，就是把米糠送過去，把風跟米糠分離，此案是施自己操作失當，把卸料口閘門開得太大，導致螺旋機掉落，大量米糠掉下來才產生揚塵釀禍。