聽新聞
test
0:00 / 0:00
廠商操作裝卸米糠引塵爆2傷 紀氏源豐老董吃官司
台中市紀氏源豐公司2019年7月間裝卸貨時因靜電引發米糠塵爆，造成現場施姓廠商與一名印尼籍移工燒燙傷，負責人紀水樹未制定好相關安全作業標準，被控過失傷害。台中地院近日審結，判他6月徒刑，得易科18萬元。
判決指出，嘉義縣施姓廠商從事飼料批發，不定期會向台中市紀氏源豐公司購買米糠，2019年7月1日前往紀氏源豐公司裝卸米糠，因米糠暫存桶內的米糠發生架橋問題，導致卸料不順。
施為解決問題，連續數次操作卸料口的南側閘門開關，卻因架橋崩解，導致大量米糠粉塵快速掉落，由桶內往外宣洩。由於米糠粉塵，與暫存桶接觸摩擦，造成靜電電荷快速累積無法散逸，以致瞬間放電的火花引燃米糠粉塵。
米糠暫存桶卸料口處發生塵爆，造成施與另名印尼籍移工「大東」遭燒燙傷，其中移工頭頸部四肢、背部有37%二度燒燙傷面積。
紀水樹辯稱，案發的米糠暫存桶已經使用很久，沒有發生過類似狀況，公司的儲存桶很高，一般怕閃電打雷，所以電器都有接地線，工廠有設置旋風分離器，就是把米糠送過去，把風跟米糠分離，此案是施自己操作失當，把卸料口閘門開得太大，導致螺旋機掉落，大量米糠掉下來才產生揚塵釀禍。
台中地院審理後認定，紀水樹是公司負責人，本應注意廠區的公共安全，且其生產、儲存的米糠，有可燃性粉塵滯留（穀物粉塵），有爆炸、火災之虞，應依法令設置相關設備或採取必要的安全措施，避免米糠粉塵等可燃性物質燃燒、爆炸，卻疏未注意，導致施卸貨時發生塵爆，涉有過失，依過失致重傷害罪，判刑6月，得易科18萬元，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言