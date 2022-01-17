花高價買到空氣虛寶 表兄弟組詐團騙倒楓之谷玩家

苗栗26歲陳姓、廖姓表兄弟，去年5月起在知名線上遊戲「楓之谷」開設假帳號，佯稱販售高價遊戲虛寶，等玩家上鉤匯款後就失聯。高雄市刑大獲報後展開清查，粗估至少60人受騙，以每件虛寶2、3萬元計，詐取金額至少達百萬元。

陳男、廖男被逮後坦承詐欺，全案依詐欺罪移送地檢署偵辦。

警方調查，陳姓、廖姓表兄弟因缺錢花用，去年5月起在臉書社團偽裝成金融黃牛，利用放貸名義騙取要借錢的網友個資，再利用得手的個資開設遊戲帳號，鎖定熱門的「楓之谷」玩家，在遊戲中或寶物交易網站稱有高價值虛寶要販售。

有玩家追求高檔裝備帶來的殺怪快感，花費數萬元向陳男、廖男購入虛寶，兩人為避免遭警方追查，特別利用電子支付系統作為交易媒介，等到得手現金後，再利用人頭戶頭多次互相轉帳「洗錢」，最後再將現金購入遊戲虛寶變現，層層轉出避免警方追緝。

後來有玩家付完錢後，發現遭對方封鎖，遊戲中也聯繫不到賣虛寶的角色才知道受騙，林園警分局獲報後，與刑大科偵隊共組專案小組偵辦，清查被害人提供資訊後，鎖定陳姓、廖姓表兄弟涉有重嫌，日前持搜索票及拘票前往苗栗將兩嫌查緝到案，查獲手機、筆電、帳冊等資料。