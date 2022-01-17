高雄有害廢棄物堆倉庫填魚塭 4人遭羈押

高雄鳥松區有民眾陳情發現有人違法堆置廢棄物，檢警獲報後展開追查，逮捕涉案兩名男子，過程中，卻意外查出另有2人收受營建廢棄物，堆置、回填於湖內區某魚塭；經檢方偵訊後，近日向地院聲請4人羈押禁見獲准。

高雄鳥松2020年9月檢警接獲民眾陳情，中正路上某倉庫發現有化學異味，檢警獲報後，會同環保局、南區環境督察大隊、保安警察第七總隊第三大隊及高雄市調查處等機關展開追查。

經現場遺留跡證比對，鎖定40歲劉男、50鄭男涉嫌重大，檢警經多個月蒐證調查後，於今年1月11日，搜索劉男等不法業者相關處所，同時傳喚，鄭男、58歲李男、48歲彭女等18人到案。

經查鄭、劉兩人2020年8月間承租鳥松區中正路倉庫後，為圖私利，基於任意棄置有害事業廢棄物等犯意，對外收受裝有廢矽橡膠、丙烯酸乙酯及廢玻璃纖維板等廢棄物後，棄置於倉庫內，致散發異味，影響環境。

進一步追查發現，彭女、李男及劉男基於違法清除、處理廢棄物犯意，又將對外收受營建廢棄物，堆置、回填於湖內區某魚塭，並於去年8月起，載運營建混合廢棄物至魚塭堆置。檢警初估，鄭男、彭女及李男等人不法獲利約數百萬元。