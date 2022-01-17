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高雄16分局長大風吹 陳其邁主持布達指示酒駕列重點

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄38歲男子黃子洋去年12月26日酒駕造成1死3傷慘劇，引起高雄市陳其邁震怒，指黃男酒駕肇事「人神共憤」；今高雄市警局舉辦新任分局長、大隊長布達典禮，陳其邁重申酒駕零容忍，請警方務必嚴格執法。

警政署1月12日下午發布120名高階人事命令，高雄市高階警官大輪動，2名副局長陳書田、黃慶惠退休，高雄市督察長趙瑞華調升高雄市副局長，遺缺由台南市督察長葉明潭接任。另花蓮縣警察局長蔡丁賢，調任高雄市警局副局長。

各分局除了三民一分局長未調整，其餘各警分局長全部調動；公關室主任4個月的蔡鴻謀出線，調任湖內分局長、保安大隊長由督察陳楨筌接任。

今高雄市警局在禮堂舉辦布達典禮，陳其邁給警方執法給予正面肯定，陳其邁說，去年上半年治安滿意度突破8成，是縣市合併後首次，警察是治安第一線，非常辛苦，他期勉在新的工作崗位上，竭盡所能針對肅槍、毒品、酒駕及死亡車禍全力衝刺。

38歲男子黃子洋去年12月26日酒駕造成1死3傷慘劇，高雄市展開酒駕大執法，陳其邁重申警方務必落實酒駕大執法，尤其春節前尾牙餐會多，警方加強與高雄、橋頭兩地檢署一起合作，務必做到酒駕零容忍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警政署1月12日下午發布120名高階人事命令，高雄市有16名分局長、2副局長、1大隊長異動。記者張議晨／攝影
警政署1月12日下午發布120名高階人事命令，高雄市有16名分局長、2副局長、1大隊長異動。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今主持高雄市警局高階警官布達典禮。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁（右二）今主持高雄市警局高階警官布達典禮。記者張議晨／攝影

酒駕 高雄市 陳其邁

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