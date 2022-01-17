影／壽星酒駕摔倒路邊哭 見警還哀求別在生日酒測

潘姓女子日前涉嫌酒駕騎機車，不慎自摔，倒在路邊哭，台中員警巡邏經過發現上前關心，聞到她濃厚酒味，查出她酒駕，女子當場哀求不要酒測，因為她生日，員警仍對她酒測，結果超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市大甲警分局后里分駐所所長李建興、警員宋智郁本月14日晚上，巡邏行經后里區九甲六路與月湖路口時，發現44歲潘姓女子蹲在路旁哭泣，員警見狀上前關心協助，竟意外發現該女酒後騎車，經酒精測試後，已超標違反公共危險罪嫌，帶她回派出所偵辦，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，潘女當天生日與朋友開心飲酒慶生，酒後騎車，想走偏郊道路回家，躲避警察查緝，返家過程，因不勝酒力而自摔，機車倒地，她無力牽起，蹲在路旁懊惱哭泣，當員警上前關懷，要將倒地機車立起時，聞到一股濃濃酒氣，ㄧ問之下，她坦承稍早慶生時有飲用2罐啤酒，飲酒結束休息4小時後，認為酒精值應該已經消退才騎車回家，沒想到酒精還未來得及代謝，就因騎車不慎自摔，讓巡邏經過的員警上前關心而查獲。

潘女不斷強調當天是她生日，向員警求情，警方表示，酒後駕車是高危險性交通行為，告誡她勿心存僥倖酒後駕車，避免造成無法挽回的悲劇。

大甲警分局呼籲民眾，年節將至，民眾聚會增加，飲酒機會也大增，應培養「開車不喝酒，酒後不開車」良好習慣，珍惜自己的生命，也關懷他人的生命安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康