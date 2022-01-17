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鳥松刺鼻化學臭味找到了！犯罪集團租廠房堆有害廢棄物
109年9月17日高雄市政府環保局連續接獲民眾陳情，指高雄市鳥松區有化學異味，環檢警歷經1年多蒐證及搜索，今年1月11日破獲以劉姓犯嫌為首的犯罪集團，承租廠房任意棄置有害事業廢棄物，4人裁定收押禁見，初估不法獲利數百萬元，將依法重罰並負清理責任。
環保署表示，本案第一時間先調閱出租廠房附近監視器逐車過濾，篩出鎖定涉案車輛，經比對現場遺留跡證，鎖定涉案關係人，再進一步蒐證監控，查獲以劉姓犯嫌為首的犯罪集團，租用高雄鳥松區的某棄置廠房，誆稱要做為放置太陽能設備的用途，然而承租後隨即將大量事業廢棄物進廠非法棄置。
高雄市政府環保局事後檢測該批事業廢棄物，為閃火點小於40°C的廢溶劑、丁酮大於200mg/L，屬於有害事業廢棄物。為防杜汙染擴散，現場廢棄物已緊急移置。
檢方在擴大偵辦中，也發現該集團在高雄市湖內區某處魚塭地，假藉設置地面型太陽能光電發電設施進行整地，實則填埋廢棄物，經現場開挖確認回填大量營建混合物等事業廢棄物，地主亦未經許可提供土地回填廢棄物等情事。
環保署表示，若委託不法業者清理事業廢棄物，將面臨共犯刑責，必須共同承擔棄置場址恢復原狀及清理義務，刑責最高可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。出租廠房或土地若發現涉有違法異常情事或環境汙染，可利用免費公害陳情專線0800-066666通報環保機關。
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