上一秒騎川崎「忍者」炸街好帥 下一秒警攔下開單囧了

台中市第一警分局昨天凌晨與環保、監理單位，在西區封閉路檢，攔下9輛疑似噪音車、改裝車，其中許姓男子騎乘新車要價近30萬的川崎重機「忍者」，因沿路高分貝「炸街」被攔，經檢測噪音超標，依法開罰3600元，經分局統計，昨天查獲3車違規，都依法開罰。

台中市第一警分局與環保局、監理站從前天深夜至昨天凌晨，在西區五權西路、忠明南路，執行聯合稽查封閉路檢，攔下9輛疑似改裝、噪音車，其中許姓男子騎乘重機行經路檢點附近時，執勤的警員就聽到巨大的聲浪，趕緊通知路檢點的警力合作，以「甕中捉鱉」方式將許攔查至路檢點。

警方發現，許姓騎士年約22歲，騎乘的機車是川崎品牌的重機「忍者（NINJA400）」，新車要價近30萬元，該車以酷炫配色、車身肌肉線條外觀而受到車友歡迎。

經監理站、環保局檢測後，許的重機噪音超標15分貝，環保局依法開出3600元罰單，聯合稽查小組另查獲2輛重機違規，包括Yamaha R15、Yamaha BWS，都依法告發，總計開罰9000元。

第一警分局表示，針對噪音車炸街擾民行為，分局會不定期擇適當地點規畫執行「環、警、監聯合稽查」，另外每天都會在轄內重要路段加強編排警力，利用科技執法移動式測速照相，結合「靜城專案」勤務，強力取締超速車輛，針對疑似噪音車輛加以錄影蒐證，通報環保機關進行檢測。

第一警分局統計，去年分局已通報環保等相關局處，近百件的疑似違規案件，由環保、監理機關認定，另外也使用科技執法移動式測速照相，取締超速違規1萬4892件。

第一警分局長張啓祥呼籲，因應今年度「加強重要節日安全維護工作」，分局持續嚴正執法，絕不懈怠，民眾千萬不要任意改裝車輛及超速競駛，務必維護用路人的生命及財產安全。