聽新聞
test
0:00 / 0:00
IG起口角約談判 4女街頭電擊棒辣椒水圍毆1女
24歲黃女不滿23歲何姓女子在Instagram批評穿搭的留言，昨天凌晨涉嫌找來陳女等3人與何女談判，過程中一言不合互毆，曾女涉嫌拿出辣椒水、電擊棒攻擊何女，何女遭圍毆蹲在地上哀嚎，全案警方獲報到場，逮捕互毆的5人，全案依照妨害秩序等罪嫌送辦。
警方指出，何女在黃女Instagram留言，疑似為了穿著打扮爆發口角，雙方相約凌晨在北市松江路一家超商前談判，不料黃女找來24歲陳女開車，車上還有23歲曾女、25歲陳女，4車1人抵達現場，何女則在男性友人陪同下到場談判。
雙方談判過程中一言不合，爆發肢體衝突，黃女、陳女涉嫌徒手毆打何女，何女也出手反擊，曾女則是拿出電擊棒、辣椒水攻擊何女；何女遭圍毆教訓，陪同的男子則站在一旁，沒有參與姿勢打架，也無勸架。
警方快打部隊到場，何女因被噴辣椒水，在地上大聲哀號喊痛，曾女一度否認持電擊棒，謊稱是手電筒。最後，警方在25歲陳女身上查獲毒品咖啡包1包，全案雙方共5人依妨害秩序、毒品危害防制條例及傷害等罪嫌，移送地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言