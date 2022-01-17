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IG起口角約談判 4女街頭電擊棒辣椒水圍毆1女

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

24歲黃女不滿23歲何姓女子在Instagram批評穿搭的留言，昨天凌晨涉嫌找來陳女等3人與何女談判，過程中一言不合互毆，曾女涉嫌拿出辣椒水、電擊棒攻擊何女，何女遭圍毆蹲在地上哀嚎，全案警方獲報到場，逮捕互毆的5人，全案依照妨害秩序等罪嫌送辦。

警方指出，何女在黃女Instagram留言，疑似為了穿著打扮爆發口角，雙方相約凌晨在北市松江路一家超商前談判，不料黃女找來24歲陳女開車，車上還有23歲曾女、25歲陳女，4車1人抵達現場，何女則在男性友人陪同下到場談判。

雙方談判過程中一言不合，爆發肢體衝突，黃女、陳女涉嫌徒手毆打何女，何女也出手反擊，曾女則是拿出電擊棒、辣椒水攻擊何女；何女遭圍毆教訓，陪同的男子則站在一旁，沒有參與姿勢打架，也無勸架。

警方快打部隊到場，何女因被噴辣椒水，在地上大聲哀號喊痛，曾女一度否認持電擊棒，謊稱是手電筒。最後，警方在25歲陳女身上查獲毒品咖啡包1包，全案雙方共5人依妨害秩序、毒品危害防制條例及傷害等罪嫌，移送地檢署偵辦。

何姓女子遭噴辣椒水，蹲在地上哀嚎，警方上前關切。記者蕭雅娟／翻攝
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5名女子疑似不滿網路留言相約談判，在大街上互毆。記者蕭雅娟／翻攝
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警方快打部隊到場，涉嫌打架的女子們還謊稱電集棒是手電筒。記者蕭雅娟／翻攝
警方快打部隊到場，涉嫌打架的女子們還謊稱電集棒是手電筒。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 Instagram 超商

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