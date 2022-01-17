IG起口角約談判 4女街頭電擊棒辣椒水圍毆1女

24歲黃女不滿23歲何姓女子在Instagram批評穿搭的留言，昨天凌晨涉嫌找來陳女等3人與何女談判，過程中一言不合互毆，曾女涉嫌拿出辣椒水、電擊棒攻擊何女，何女遭圍毆蹲在地上哀嚎，全案警方獲報到場，逮捕互毆的5人，全案依照妨害秩序等罪嫌送辦。

警方指出，何女在黃女Instagram留言，疑似為了穿著打扮爆發口角，雙方相約凌晨在北市松江路一家超商前談判，不料黃女找來24歲陳女開車，車上還有23歲曾女、25歲陳女，4車1人抵達現場，何女則在男性友人陪同下到場談判。

雙方談判過程中一言不合，爆發肢體衝突，黃女、陳女涉嫌徒手毆打何女，何女也出手反擊，曾女則是拿出電擊棒、辣椒水攻擊何女；何女遭圍毆教訓，陪同的男子則站在一旁，沒有參與姿勢打架，也無勸架。