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2020大選7台商「挺韓」涉賄 5人有罪2人判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

大陸湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年被指以招待食宿、提供機票動員台商返台票投2020年總統大選國民黨提名人韓國瑜，共7人被訴違反總統副總統選罷法，台北地方法院審理，無人認罪，合議庭今天判決2人無罪，5人有罪。

獲判無罪的是中華婦聯會理事長兼中華統一促進黨黨員何建華、長沙台灣同胞投資企業協會副會長佟建華2人。

判決有罪的有5人，他們是長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷判刑3年10月，褫奪公權4年；中華婦女聯合會副秘書長沈斌判刑1年8月，褫奪公權2年；中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞判刑1年8月，褫奪公權2年；中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長張國君判刑1年8月，褫奪公權2年；台商莊桓漳判刑1年8月，褫奪公權2年。本案可上訴。

檢方指控，2019年9月，何建華指示沈斌在湖南省籌設中華婦聯會衡陽辦事處，何建華11月獲統促黨提名為不分區立委參選人後，請沈斌以微信宣傳中華婦聯會舉辦兩岸交流活動的成果，藉以拉抬中華婦聯會的影響力。

依檢方認定，沈斌後來從莊桓漳處得知，林懷將替韓國瑜準備大選造勢餐敘，有免費住宿優惠，即藉此動員返台投票。

此外，蔣明霞也設立「衡陽人在寶島」群組，加上張國君的「2019湖湘文化創意研習營」群組，收到何建華訊息後，2019年12月成立「翻轉台灣藍天再現」群組，同向群組內成員期約賄選，要求總統票投給韓國瑜。

檢方指出，2019年12月21日，長沙台協會會員連上銘(已通緝)在長沙市「華天」大酒店舉辦「湖南省台胞返鄉動員投票大會」，以每桌1600元宴請560名台商，餐會現場舞台掛有韓國瑜的競選口號。

檢方認為，參與餐會活動主辦單位提供食宿、現金、頭等艙及機票、電器、手機等獎品，並由活動主持人上台喊「國民黨、加油！」「韓國瑜、凍蒜！」等，由於利益與投票行為有對價關係，被告等犯總統副總統選舉罷免法罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

韓國瑜 婦聯會 台商

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