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資源回收工當詐騙集團收水 轉交車手贓款判刑1年5月
22歲蔡姓男子從事資源回收工作，加入詐騙集團當「收水」角色，涉嫌收取車手提領13萬9千元贓款後轉交詐騙集團成員。台南地院依蔡觸犯詐欺取財罪，判處蔡有期徒刑1年5月，案可上訴。
判決說，蔡姓男子（22歲）去年4月中旬加入詐騙集團，擔任「收水」角色，負責到現場附近監看車手及向車手收取提領或取得詐欺贓款，並轉交詐欺集團上游角色。
詐騙集團成員於去年5月4日上午11點多，假裝電信公司客服人員致電給曾姓女被害人，謊稱她有電話費未繳，成員陸續佯裝係士林地檢署檢察官、士林偵查隊偵查隊長聯繫曾女，謊稱曾女須到檢署開庭，要曾女需依指示交付名下帳戶。
曾女信以為真，將名下帳戶提款卡共4張裝於信封袋中後，放置在台南市住處旁機車上，由陳姓女車手（另案審理）依上手指示於同一天上午12點43分，前往拿取信封袋，並隨即離去與蔡會合。
陳女再依指示先後到高雄某銀行、路竹及永康大橋郵局，共提領13萬9千元，再如數交給蔡，再由蔡轉詐欺集團，事後曾女察覺受騙而報警法辦起訴。
法官審酌，蔡加入詐欺集團擔任俗稱「收水」角色，並掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向，增加檢警機關追查犯罪所得流向之困難，不僅造成告訴人受有財產上損害，助長詐騙犯行肆虐，影響社會治安甚鉅，考量蔡非居於詐欺集團核心地位，是聽從指令參與犯罪輔助角色；蔡犯後坦承犯行，尚未與告訴人和解，也未賠償損害等一切情狀，量處其刑，以資警惕。
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