街頭狂噴灑辣椒水讓人眼睛受傷 莽漢賠償又被法院裁罰

基隆市曾姓男子酒後在街頭噴灑辣椒水，造成張姓男子眼睛受傷，被警方依違反社會秩序維護法移送法院裁定。基隆地院考量曾男坦承違序行為，並與被害人以8000元達成和解，且給付完畢，處罰鍰3000元。不服可提起抗告。

辣椒水噴霧器被不少民眾視為自保利器，但在不當時機錯誤使用可能引來麻煩。曾男去年11月15日凌晨5點多，酒後拿辣椒水隨機攻擊路人，導致張男眼部受傷。警方將曾男帶回偵詢後，依違反社會秩序維護法移請法院裁處。

法院指出，社會秩序維護法規定，放置、投擲或發射有殺傷力物品，而有危害他人身體或財物之虞者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。辣椒噴霧器設計理念，是將辣椒氣體噴灑後造成他人感官刺痛方式進行自我防衛，大量噴灑對於人體而言有相當危險性，為具有殺傷力物品。