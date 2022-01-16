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嚴打酒駕！警第3波全國性專案 1日取締258件送辦180件

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

為防制酒駕，警政署昨晚動員4540員警力，執行今年第3次「全國同步擴大取締酒後駕車專案」，共取締258件酒駕案，強調絕不可酒駕，各餐飲業者也務必配合避免酒客酒駕，共同維護交通安全、落實社會責任。

警政署表示，今年元旦連假、1月7日已執行兩波全國性擴大取締酒駕專案，昨晚再度嚴加取締，動員4540員警力、設立595處路檢點，共取締258件酒駕案件，其中送辦180件，較去年同期取締192件增加66件、送辦124件增加56件。

警方強調，酒後不開車是全民共識，防制酒駕是警方重點工作項目，將持續強力執行、嚴打酒駕，展現維護社會秩序及交通安全的決心。呼籲民眾切勿心存僥倖而酒駕，酒後應循代駕或搭乘計程車返家，各餐飲業者也應落實社會責任，絕不可任由酒客取回車鑰匙開車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕

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