嚴懲酒駕犯9天67人入監服刑 酒駕罰鍰3500萬入庫

行政院日前指示嚴懲酒駕強力執法，法務部今天指出，歷經9天各地方地檢署執行檢察官從嚴審核，全台共計67名酒駕犯，不准易科罰金，直接發監執行，另，行政執行署執行滯欠酒駕罰鍰專案，計2059件有效執行，超過3500萬元酒駕罰鍰入庫。

法務部今天發新聞稿指出，部長蔡清祥今年1月10日召開全國視訊會議，重申政府嚴懲酒駕、強力執法決心，防堵酒駕至國人傷亡情勢。今年1月6日起至1月14日，所屬檢察、矯正、行政執行等機關，重懲酒駕犯行、依法嚴審假釋、強力執行裁罰及幫助戒除酒癮。

首先，各地方地檢署歷經9日從嚴審核，不准易科罰金經發監執行的酒駕被告，共計67人。酒駕案件一律從速從重追訴，法院判決量刑過輕，公訴檢察官將上訴，具體求處重刑；酒駕判刑低於6月者，可易科罰金，但執行檢察官從嚴審查，評估個案是否有刑法第41條「但易科罰金難收矯正之效或難以維持法秩序者，不在此限。」不准易科罰金。

矯正署各監所執行「酒駕收容人處遇實施計畫」，讓酒駕受刑人在監所接受完整矯治，未完成戒除酒癮處遇者，或成效不佳，嚴審而不予假釋。假釋中再犯酒駕罪，將依法審酌撤銷假釋，再度發監執行。

行政執行署全台13分署同步啟動「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」針對酒駕遭行政裁罰逾期未繳者，合計2059件，全部繳清、分期付款、已查扣財產等，有效執行金額已逾3500萬元，讓酒駕者付出代價，沒有僥倖。

最後，偵查檢察官審酌酒駕個案時，如經醫師評估適合戒癮治療，若認適合緩起訴處分，將命完成戒癮治療、遵守預防再犯；倘若緩起訴期間內再犯或未完成履行事項，將撤銷緩起訴，向法院求處重刑。 政府嚴懲酒駕，法務部今指出，67名酒駕犯不准易科罰金，將入監服刑。圖／本報資料照片

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