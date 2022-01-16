台中男替姊討賭債 錄音自稱「竹聯幫艋舺會長」 吃官司

台中市朱姓男子為了替姊姊討回賭債，涉嫌在2019年4月間，手機錄音自稱是「竹聯幫天龍堂艋舺會長」，將錄音傳給哥哥後，由姊姊傳給涉有賭債糾紛的王姓男子，要求王履行本票的債務，台中地院偵結，依組織犯罪條例判刑4月，得易科。

判決指出，台中市朱姓男子的姊姊因經營賭場，與王姓男子有債務糾紛。王為處理賭債，簽立本票給朱的姊姊，但後來沒有履行本票，還避不見面，朱因此替姊姊協助處理，2019年4月22日晚間，在高雄以手機錄音，自稱是「竹聯幫天龍堂艋舺會會長」，還說「你相信我絕對會捉得到他們啦，時間的問題而已，叫他們都躲好啦，沒誠意，沒誠意不用出來談啦」。

朱姓男子將錄音傳送給姊姊之後，姊姊轉傳給王姓男子，接著朱姊，傳送自己的語音訊息給王，「艋舺會會長講的話你有聽到嗎？」「你如果不打給我，那你打給這個會長啦，事情總是要有解決的階段啦，看你的想法啦」，以錄音向王明示，若不處理債務，竹聯幫將會介入處理。