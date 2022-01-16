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憲法訴訟法施行後首次言詞辯論 17日登場

中央社 / 台北16日電

原住民身分法規定從具原住民身分的父親或母親之姓或傳統名字，才能取得原住民身分，民眾聲請釋憲。憲法法庭明天上午進行言詞辯論。這是憲法訴訟法1月4日上路後首宗開庭案件。

司法院指出，這次言詞辯論將同步於網路播放影音，民眾可以登入憲法法庭網站首頁點選連結，同步收看。

原住民身分法第4條第2項規定「原住民與非原住民結婚所生子女，從具原住民身分之父或母之姓或原住民傳統名字者，取得原住民身分。」

有泰雅族血統的吳陳春桃於民國102年間持原住民族委員會出具證明，主張她承繼祖母原住民血統，向台北市中山區戶政事務所申請原住民身分登記獲准，但戶政事務所後來認定吳陳春桃的祖父不是原住民，父女一脈承襲祖父的漢人姓氏，未從祖母姓，因此撤銷她的原住民身分。

吳陳春桃不服提起行政訴訟，台北高等行政法院判決吳陳春桃勝訴；戶政事務所上訴後，最高行政法院發回更審，北高行更一審改判吳陳春桃敗訴，最高行政法院駁回上訴確定。

吳陳春桃與有同樣情況的民眾劉陳春梅、吳若韶認為原住民身分法第4條第2項規定違反憲法平等原則、姓名權保障及對原住民族保障等，向大法官聲請釋憲。

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