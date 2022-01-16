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史瓦帝尼男子暗巷性侵女子獲和解 二審判緩刑

中央社 / 台北16日電

史瓦帝尼籍的盧姓男子被控假意引領女子尋找友人，將女方帶到暗巷角落性侵，一審判刑3年半，二審考量雙方和解，獲女方宥恕，改判盧男2年，緩刑5年，可上訴。

全案緣於，在台灣兼職教英文及足球的史瓦帝尼籍盧姓男子於民國108年6月2日凌晨，看到認識女子獨身一人，竟起色心，假意引領女方尋找友人，卻將女子帶至巷弄內昏暗角落，以手指性侵女方得逞。一審依強制性交罪判盧男3年6月，刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，考量盧姓男子無前科，案發當時是飲酒後臨時起意而為，於審理期間終能坦認犯行，與被害女子達成和解並履行完畢，獲得女方宥恕表示不再追究，同意給予從輕量刑及緩刑機會。

二審合議庭依刑法第59條規定情堪憫恕而減刑後，改判盧男2年徒刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。還可上訴。

二審指出，依保安處分執行法「對於外國人保護管束者，得以驅逐出境代之」規定，後續由檢察官於執行時審酌個案情節，是否以驅逐出境方式取代保護管束。

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