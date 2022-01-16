酒駕加重刑罰修法周三再審 能否判死、沒收車輛將攻防

立法院司法及法制委員會召委葉毓蘭。 圖／聯合報系資料照片 為加強對酒駕嚇阻，立法院12日完成道路交通管理處罰條例修正草案初審，加重對酒駕行政罰；周三司法委員會也將審議加重刑責的刑法修正案，酒駕致人傷亡是否可判死、沒入車輛能否入法，委員會也將攻防。

司法委員會召委葉毓蘭表示，酒駕肇事致人於死是否判死刑，就罪刑相當原則角度，司法院與法務部都反對，實務上過去幾次修法加重對酒駕刑罰，法院逾99%仍僅判處易科罰金，此次刑法修正要納入酒駕肇事致死可判死刑不易。

葉毓蘭認為，若認為確實有修法納入酒駕肇事致人於死得處死刑規定必要，或許可考慮再新增諸如造成多人死亡、嚴重死傷等量刑條件，會比較有可能。

葉毓蘭表示，即便酒駕致死得以判死修法不易，但至少要落實戒癮治療機制，根本解決酒駕問題。葉指出，目前衛福部已有129處酒癮戒癮醫療院所，周三修法至少要納入酒駕獲緩起訴或易科罰金處分者，必須附帶酒癮治療處分機制。

至於酒駕肇事得沒收車輛處罰，葉毓蘭說，相關處置涉及財產管理與處分問題，刑罰納入沒收車輛機制，法院將必須承擔後續包含保管、拍賣等處理程序，將讓已顯沉重的工作量再爆增，還要考慮複雜的財產權概念，預估修法也將遭阻力。

「人怕關、車怕扣」，葉毓蘭表示，鑒於酒駕遭查獲後須至少讓違規駕駛人有冷卻機制，她周三將提修正動議，仿照肇事車輛遭扣留保管機制，要求酒駕遭查獲車輛可以至少扣車處罰，這樣就至少可避免媒體人黃暐瀚媽媽的憾事再發生。

搭配冷卻機制構想，葉毓蘭表示，之後她還將提案修正如社會秩序維護法，讓警察機關得對查獲酒駕的駕駛人強行拘留至少1日，確保酒駕者至少酒醒後才能再上路。

近來屢傳酒駕致死案，朝野紛提案修法提高刑責，甚至主張致人於死可判死刑。但修法草案6日在司法委員會審議過程，司法院與法務部都提異議，認有違罪刑相當與比例原則，本周一行政院將向立院提出政院版修正草案後確定修法主張。

此外，交通部主張酒駕可沒收車輛，12日交通委員會審查完竣的道交條例修正草案中也納入肇事致人重傷或死亡可沒入車輛，周三討論的刑法修正草案中也有相關修法，但司法院與法務部也均表示不同意見，周三可望再攻防。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康