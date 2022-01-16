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聯亞、東洋內線交易接連中彈 藍委：不查高端耐人尋味

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國內疫苗大廠聯亞生技遭檢調以涉嫌內線交易罪搜索，是繼東洋藥品公司後第二家與生產或引入新冠肺炎疫苗有涉，遭檢調質疑違反內線交易公司。國民黨立委曾銘宗表示，高端也多次遭檢舉，籲檢調也應依法行政。

曾銘宗指出，對於相關生技公司內線交易質疑，外界多認為高端的情形更嚴重，涉案情節遭質疑的也遠較聯亞更早，金管會也將相關發現有內線交易疑義情形，移送檢調三至五次，卻反而不見檢調有進一步調查動作。

曾銘宗呼籲，金管會會移送高端相關案件，足以證明有犯罪嫌疑或交易異常情形，高端涉內線交易傳聞更是涉會重大矚目案件，檢調應該依法行政，讓社會清楚其中真相；若調查後證明高端無罪，也能還高端清白。

立院國民黨籍財政委員會召委李貴敏也說，去年10月中在委員會質詢櫃買中心董事長陳永誠時，就詢問高端股價飆漲「有沒有異常」，陳在李追問下也鬆口承認「確有異常」，但相關消息披露後，檢調至今也沒有介入調查。

李貴敏說，高端股價不管有沒有內線交易涉入，或是遭特定炒作，股價飆漲是事實，而且飆漲過程與衛福部通過緊急使用授權（EUA）、政府簽約採購期程緊扣，檢調查東洋、聯亞，卻只有高端至今不查，其中原因耐人尋味。

國民黨團書記長陳玉珍分析，相關發展證明政府強烈支持高端，全心全力護航，不僅政府總統獻出手臂行動支持，還對高端競爭對手，包含爭取BNT疫苗進口的東洋與也研發新冠疫苗的聯亞加以排除，非常特別，其中原因當然啟人疑竇。

內線交易 新冠疫苗 國民黨

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