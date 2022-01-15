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台南監警環重磅出擊 3小時開罰改裝車92件

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市府頻頻接獲民眾投訴，深夜改裝車噪音擾人，警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查，攔查汽、機車共116輛，開罰改裝車輛84件、違規未修復車輛1件及違反噪音管制標準7件，3小時開出92件改裝車罰單。

警方指出，監警環聯合稽查勤務，共攔查汽、機車116輛，有84輛因車燈私自改為LED、HID，違反道路交通管理處罰條例而遭開單，其中有65輛車須召回檢驗，違規車輛又以機車居多。

另未修復行駛公路車輛1件，經環保局攔測後噪音超標者計有7件，均限期複檢，合計92件改裝車挨罰。

警方指出，依噪音管制法規定，經測量後噪音超標者，可處車輛所有人或使用者1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。另依道路交通管理處罰條例，頭燈燈光異常可處2400元以上9600元以下罰鍰，頭燈以外燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，可處900元以上1800元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗。

此外，監警環聯合稽查勤務也查獲3件無照駕駛，依法可處6000元以上1萬2000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛。

台南警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查改裝車，3小時開出92張罰單。記者邵心杰／翻攝
台南警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查改裝車，3小時開出92張罰單。記者邵心杰／翻攝
台南警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查改裝車，3小時開出92張罰單。記者邵心杰／翻攝
台南警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查改裝車，3小時開出92張罰單。記者邵心杰／翻攝
台南警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查改裝車，3小時開出92張罰單。記者邵心杰／翻攝
台南警方昨晚會同監理站、環保局在聯外道路台1線中華東路段及後甲圓環聯合稽查改裝車，3小時開出92張罰單。記者邵心杰／翻攝

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