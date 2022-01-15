大樹下公然聚賭 台南警方突擊流動賭場逮28人送辦

農曆春節將屆，台南市北區東豐路、北門路口大樹下竟有賭客公然聚賭，第5警分局據報後多日埋伏蒐證，今天下午2時以優勢警力突襲，當場破獲該流動撲克牌賭場，起出賭資700元及撲克牌等證物，將場主謝姓男子及27名賭客依賭博罪嫌移送法辦。

警方調查，該流動賭場平日聚集在北區東豐路、北門路口大樹下，屬實踐派出所轄區，甫上任所長的張智斌發現該情資，加上該處位在地下道出入口，平日多有學生經過，是地方治安毒瘤，多日前開始蒐證偵查。

然而，賭場謝姓負責人為避免警方取締，安排把風站崗，只要發現警方靠近，就將桌面的賭金、撲克牌掩蓋，增加偵查上的難度。

第5警分局偵查隊組成專案小組，化整為零在大樹下埋伏蒐證，今天下午機動調度優勢警力，將謝男及賭客等人控制，起獲賭具撲克牌一副、賭金等證物，謝男見證據確鑿坦承犯行。