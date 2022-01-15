「我要更努力賺奶粉錢」已婚夫離家結新歡 元配怒告

已婚蘇姓男子離家結識新歡宋女，二人互傳親密調情訊息、約會出遊、用餐並過夜，蘇還留言給對方說，「我要更努力賺奶粉錢。」元配怒提告求償，新北地院日前判決蘇、宋二人應賠償35萬元，可上訴。

判決指出，蘇男於1992年1月結婚，婚後育有一名子女，2016年底，結識宋姓女子共譜婚外情，蘇曾以手機傳送簡訊給宋說，「很愛你」、「抱一抱」、「親一親」、「我激情的深吻妳…久久不停」、「妳胸前撫摸索愛」，宋也曾傳訊說，「太棒了，媽媽肚肚又有一個蓁海兒，太可愛了…海小子」，蘇則回傳：「我要更努力賺奶粉錢」，宋再傳送，「蓁海派，開花結果了。」

蘇男外遇後經常徹夜未歸，不僅以手機簡訊互傳親密調情訊息、一同約會出遊用餐、過夜，並擁抱、共浴，甚至發生性行為，2018年6月起更完全拋家棄子，迄今未歸，2020年11月，二人在台北市合開湯包店，對外以老闆、老闆娘夫妻身分相稱，元配認為已嚴重侵害配偶權，提告二人求償200萬元精神撫慰金。

宋女辯稱，2016年11月因一直追求她的蘇表示，他已離婚，才接受他，與他正常交往，因蘇向其舅舅借20萬元創業金，為了監督他才過去幫忙，但沒有對外稱是夫妻關係；宋坦言二人有互傳親密訊息、出遊、用餐，否認有擁抱、共浴及發生性行為。

蘇說，2016年11月為追求宋女，曾騙說沒有婚姻關係，宋女想看其身分證確認，都以沒帶在身上搪塞矇混過去。