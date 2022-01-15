男子單身赴任越南打拚 新冠疫情1年未返家妻子卻變了心

林姓男子與妻子結婚10多年，育有3名子女，6年多前到越南工作，前年因新冠肺炎疫情長達1年未回台，去年初好不容易返台，卻發現妻子異常冷淡還提出離婚要求，經友人告知妻子與男子親暱在賣場看家電，還伸手撫摸男方背、臂部，林男對妻子及男方連帶求償80萬元，男方指林妻自稱單身，僅約會出遊未逾矩，最後法官判妻賠夫5萬元。

林男主張，為給妻子及子女更好生活品質，2015年5月單身赴任，前往越南工作，並按月寄錢回台，每隔2、3個月回台一次。未料，2020年2月過年後因疫情緣故，長達1年未回台。去年初終於安排假期回台，卻發現妻子異常冷淡，並提出離婚要求。

經友人發現有名男子會到妻子工作的服飾店探班，又發現兩人去年4月16日在嘉義賣場外依偎聊天、牽手在賣場看家電，且上下電扶梯時，妻子多次以手撫摸男方背部及臀部，二人神情舉止相當親暱，男方甚至護送妻子去開車。

友人將照片傳送給林男，他才知道妻子另有交往對象，認二人顯有逾越結交普通朋友等一般社交行為的親密往來，共同侵害其配偶權，向二人提告，連帶求償80萬元。

妻子承認是照片中的男女是他們兩人，但男方不知道她有配偶，她向男方自稱已離婚。她坦承侵害其配偶權，至於慰撫金則交由法院審酌。