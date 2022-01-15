聯亞藥爆內線交易兵分22路搜索 副總經理300萬元交保

國內疫苗大廠聯亞生技及聯亞藥爆出高階主管違反證交法案！聯亞藥去年興櫃後股票出現異常波動，新竹市地檢署著手偵辦，昨天大動作前往北中南22處搜索，經漏夜訊問，認定聯亞生技執行副總經理彭文君、傅姓處長以涉嫌違反證券交易法之內線交易罪嫌，犯嫌重大，諭知分別以300萬、100萬元交保。

新竹地檢署今天發出新聞稿，指出聯亞藥業股份有限公司已發行普通股股票在證券商營業處登錄買賣，去年6月下旬興櫃至8月間，股票價格出現異常波動，竹檢分案由檢察官王遠志偵辦，並指示法務部調查局北部地區機動工作站蒐集相當事證後，昨天展開搜索。

檢調單位昨天分別前往前往台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市等22處執行搜索，扣得相關文書、電磁紀錄與筆電等物，並同步傳喚與聯亞藥公司有控制關係之聯亞生技開發股份有限公司彭姓執行副總經、傅姓處長等管理階層及相關證人共17人到案說明，竹檢動員8名檢察官漏夜訊問，今天凌晨1時許結束。