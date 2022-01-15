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逗弄撫摸鄰居母犬被咬傷 拿棍棒打死牠 遭判2月罰20萬

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民謝男去年酒後至葉姓鄰居住處，逗弄撫摸葉所飼養的母犬「粉圓」被咬傷，謝持棍棒揮擊「粉圓」頭部致死，經葉提起告訴，一審依侵入住宅罪將謝男判處拘役40日、違反動物保護法判刑3月，謝不服上訴，台中高分院審理時，葉撤回侵入住宅告訴，二審依違反動物保法「不得任意宰殺動物罪」將謝男判刑2月，可易科罰金，併科罰金新台幣20萬元。不得上訴。

謝男坦承多次進入鄰居葉男住處，並有持棍棒往「粉圓」揮擊。但否認有因他出手傷害「粉圓」，致「粉圓」受有傷害後死亡。辯稱他雖有持棍棒毆擊「粉圓」，但「粉圓」所受傷害經送醫救治後已經康復，「粉圓」後來死亡，與他持棍棒毆擊行為不具有關連性。二審不採信，予以判刑。

判決書指出，謝男與葉男為鄰居，知悉葉男在中市住處一樓客廳，飼養名為「粉圓」黑色混種母犬1隻。於2020年9月14日中午，謝酒後行經葉住處前，見大門未關且「粉圓」在客廳，乘葉在樓上休息，客廳內僅有葉的父親，擅自進入葉住處客廳逗弄撫摸「粉圓」後離去。

不久後，謝男再度進入葉住處客廳與「粉圓」玩耍，不慎遭「粉圓」咬傷後離去，謝因遭「粉圓」咬傷，心有不甘，葉男外出後，謝認有機可趁，當日中午又進入葉住處客廳後，即取出隨身攜帶黑色包包中所置放棍棒，朝「粉圓」頭部揮擊數下，致「粉圓」受有頭部撕裂傷傷害。

葉男購買午餐返回住處後，發現「粉圓」頭部受傷，立即將「粉圓」送醫救治縫合傷口，經調閱住處監視器影像後，報警處理而查獲。然「粉圓」仍在同年9月21日，因謝持棍棒毆擊的任意宰殺行為加劇其慢性心臟病、肝臟腫瘤、及腎上腺腫瘤惡化因而死亡。

二審合議庭審酌，謝男未經葉同意，恣意侵入葉住宅，不知愛護動物生命，任意宰殺動物，判刑2月，得易科罰金，併科罰金新台幣20萬元。不得上訴。

謝男逗弄撫摸鄰居葉男所飼養的母犬「粉圓」被咬傷，謝持棍棒揮擊「粉圓」頭部致死，經葉提起告訴，二審依違反動物保法將謝男判刑2月，可易科罰金，併科罰金新台幣20萬元。圖／本報資料照
謝男逗弄撫摸鄰居葉男所飼養的母犬「粉圓」被咬傷，謝持棍棒揮擊「粉圓」頭部致死，經葉提起告訴，二審依違反動物保法將謝男判刑2月，可易科罰金，併科罰金新台幣20萬元。圖／本報資料照

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