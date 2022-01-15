老翁住長照中心獨食噎死 法院判賠388萬

黃姓老翁4年前中風入住高雄市某老人長期照顧中心，吃了長照中心提供的油豆腐噎喉致死，剛任長照中心護理師主任1天的林姓女子，涉過失致死判刑1年， 老翁家屬打民事官司求償，高雄地方法院判決長照中心和林女及另名越南籍照護員，須賠償家屬共388萬餘元。全案可上訴。

據了解，黃姓老翁因高血壓、糖尿病、中風癱瘓及失智症，2017年8月入住長照養護中心，只能吃經過絞碎或流質的食物，無法吃正常餐，5個月後，2017年12月1日，林姓女子新任長照中心護理師主任，發現黃翁吃東西過快，供應絞食餐，但隔天與越南籍照護員裴姓女子未確認絞食餐，仍提供正常餐給黃翁吃，致油豆腐碎片阻塞老翁氣管，老翁窒息呈植物人，延醫至2018年1月20日死亡。

在刑事部分，去年林女經高雄地方法院依過失致死罪，判刑1年，越南籍裴姓照護員已回國，正通緝中。老翁家屬打官司對林、裴求償，同時認為照顧中心是雇主，為也須負連帶賠償責任，共要求賠償600萬元。