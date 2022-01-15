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單親媽外遇已婚夫被抓包 允諾斷捨離仍暗中往來長達4年
單親媽媽吳姓女子5年前與已婚洪姓男子發生婚外情遭正宮抓包，經調解簽下和解書，吳允諾斷捨離不再與洪見面，未料，正宮去年又發現吳傳送裸照與丈夫調情，驚知二人仍背地暗中往來長達4年，怒持和解書提告求償，新北地院日前判吳女應賠償80萬元，可上訴。
判決指出，洪男於2002年2月結婚，育有1女，2017年6月，洪妻從丈夫手機內發現婚外情證據，外遇對象還是獨自養育一子的單親媽媽吳女，氣憤提告侵害配偶權。
2018年3月，雙方在士林地方法院內湖簡易庭調解成立，吳女同意不再與洪連繫及碰面，若日後再與洪有任何接觸等，願賠償懲罰性違約金200萬元。
「看起來更好捏了」、「現在怎都有美照福利？！」「昨晚到底有沒有戴啊？！」「那你會被我踢下床喔？」「暫停妳車前」、「快到了」、「我到了」、「想吃什麼水果。」
洪妻原以為外遇噩夢已過，沒想到，去年6月又在丈夫手機通訊軟體中，發現吳女不僅仍暗中裸露身體照片與丈夫調情，且經常碰面並彼此照料日常生活需要，互動往來程度已如同交往中男女朋友，驚知二人仍私下暗通款曲，提告要求吳女依當初調解書條款，請求賠償懲罰性違約金200萬元。
「不要擔心。」吳女辯稱，因洪聲稱已與妻子離婚，才答應恢復交往，沒想到洪妻又突來提告，吳強調並無故意或過失違反雙方調解書條款可言。
法官認為，依吳女與洪的手機對話內容，證實洪經常駕車至吳女住處，可推知應有同床共枕並發生性行為等親密舉動，已構成侵害洪妻配偶權且情節重大，依一般侵害配偶權損害賠償之訴，賠償金額約在20至40萬元之間，考量吳女為單親家庭，資力極為有限，懲罰性違約金酌減至80萬元，應屬適當，日前判決吳女賠償洪妻80萬元，仍可上訴。
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