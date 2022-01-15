台南男載未成年女友及閨蜜應召 母親具狀求情獲緩刑

陳姓男子2年多前與未成年女友及其閨蜜3人在台南市租屋，女友因閨蜜缺錢花用，在網路刊登訊息，兩少女一起下海接客，陳男更開車載她們到麻豆區摩鐵接客，兩少女被抓後，他也吃上官司，一審認他容留使少年為有對價性行為判1年，不服上訴，陳男與兩少女和解，陳母也出面求情，二審給予緩刑3年。

檢警調查，陳男2019年8月底出面租屋，供他、未成年女友及閨蜜等3人一同居住，因閨蜜缺錢花用，女友即引誘對方一同從事性交易賺取生活費，經閨蜜同意後，在網路刊登訊息，經男客主動聯絡，或經女友介紹男客給閨蜜。

陳男明知兩少女未滿18歲且均在從事性交易，2019年9月至11月期間，容留兩少女在其承租房屋，從事性交易，他更曾開車搭載兩少女，前往麻豆區摩鐵接客一次。高雄警方循線逮捕兩少女，閨蜜供出，從事性交易行為約10次，每次交易價格為3000元至2000元不等。

陳男辯稱，他只有開車去載她們回來，其餘均坦承不諱。一審認他容留使少年為有對價性行為判1年，不服上訴。另女友移送少年法庭審理。

台南高分院審理時，他與女友及其閨蜜達和解，並取得諒解。目前擔任司機的他向法官表示，家中尚有臥床的父親待照顧，請求從輕量刑。陳母也具狀表示，兒子已回歸正常生活，有正當工作，分擔照顧父親，希望給兒子及家庭一個機會。