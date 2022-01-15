影／偷遍各大專院校被5院檢通緝 栽在中市警六分局手裡
慣竊陳男偷遍國內各大專院校，去年12月侵入東海大學教職員宿舍行竊，經台中市警六分局調閱錄影監視器畫面，查出是陳嫌所為，並查出他遭彰化、嘉義、台南地檢署及新竹、高雄地方法院等5院檢發布竊盜通緝中，六分局員警13日循線到高雄市三民區緝獲陳嫌，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後以陳嫌另涉他案發監執行。
台中市警六分局員警查出，46歲的陳男去年12月間，侵入台中市東海大學教職員宿舍，竊取某教職員現金2萬元後，搭公車離去，經調閱校區附近監視器畫面，認定陳男涉嫌重大，報請台中地檢署偵辦。
陳男不僅在東海大學行竊，也曾潛入嘉義縣南華大學學生餐廳、管理學院院長、教育中心辦公室行竊，以及到嘉義大學行竊，還在高雄高級中學行竊腳踏車，連續偷遍中、南、北部各大專院校，遭彰化、嘉義、臺南地檢署及新竹、高雄地方法院等5院檢發布竊盜通緝中。
六分局員警報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，與中市警局刑事警察大隊肅竊組組成專案小組，一路追查陳嫌行蹤，最遠曾追緝到臺東，在鍥而不捨精神下，最終於13日晚間在高雄市三民區將陳嫌查緝到案，查扣作案用衣服、鞋子、悠遊卡、行動電話、螺絲起子5把、手電筒2支及犯罪所得新台幣8000餘元，警詢後移請歸案，有效維護校園安全。檢察官訊後以陳嫌另涉他案發監執行。
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