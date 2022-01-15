影／偷遍各大專院校被5院檢通緝 栽在中市警六分局手裡

慣竊陳男偷遍國內各大專院校，去年12月侵入東海大學教職員宿舍行竊，經台中市警六分局調閱錄影監視器畫面，查出是陳嫌所為，並查出他遭彰化、嘉義、台南地檢署及新竹、高雄地方法院等5院檢發布竊盜通緝中，六分局員警13日循線到高雄市三民區緝獲陳嫌，依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢察官訊後以陳嫌另涉他案發監執行。

台中市警六分局員警查出，46歲的陳男去年12月間，侵入台中市東海大學教職員宿舍，竊取某教職員現金2萬元後，搭公車離去，經調閱校區附近監視器畫面，認定陳男涉嫌重大，報請台中地檢署偵辦。

陳男不僅在東海大學行竊，也曾潛入嘉義縣南華大學學生餐廳、管理學院院長、教育中心辦公室行竊，以及到嘉義大學行竊，還在高雄高級中學行竊腳踏車，連續偷遍中、南、北部各大專院校，遭彰化、嘉義、臺南地檢署及新竹、高雄地方法院等5院檢發布竊盜通緝中。