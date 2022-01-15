警報器干擾午睡 他竟持空氣槍怒射車擋風玻璃遭判刑

高雄廖姓男子大學畢業後經營滑板店，因興趣購買1把具殺傷力的空氣槍，去年因住家附近車輛，不明原因發出警報聲響，打擾廖男午睡，一氣之下，持槍裝金屬子彈，射破該車擋風玻璃，事後警方循線逮人，後由檢方起訴；經審理，地院將廖男依非法持有空氣槍罪，處1年8個月有期徒刑，併科罰金3萬元，緩刑5年，並沒收扣案空氣槍與相關配件。

判決指出，廖男在2018年11月6日，在高雄購得1把具殺傷力的空氣槍。去年10月24日傍晚5時55分許，因停在住所附近的汽車，不明原因發出警報聲響，讓正在熟睡的廖男不滿，便持購買的空氣槍裝填金屬子彈，到陽台將該車擋風玻璃射碎。

事後車主察覺，向警方報警，經調閱監視器發現是廖男所為，員警在30日持法院核發搜索前往他的住處逮人，並查扣做案的空氣槍，經檢驗，彈丸足以穿入人體皮肉層，認具有殺傷力無訛。

地院審酌，莊男無視法律禁止，明知具殺傷力的空氣槍，對社會治安所造成威脅，仍非法持有，惟念他犯後均能坦承犯行，態度尚可，且非出於危害社會的不法目的而擁槍自重，只因一時情緒失控遂持空氣槍射擊他人車輛，事後也與對方達成和解並賠償損失。