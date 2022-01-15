工廠偷剪電表爽用超便宜電費 下場是遭判賠台電近300萬

桃園楊姓男子把土地租給郭姓業者做金屬加工廠，台電發現該廠房每月用電僅最低120度，經稽查才驚覺電表遭人剪斷計電失準，對2人求償1年電費145萬多元；法院認為，廠方被查後用電飆升到5000多度，電費和先前差139倍，判2人各應賠台電145萬8935元，可上訴。

台電主張，楊男將土地租給郭男蓋鐵皮倉庫，並於2018年4月申請電表，後來經人員去年5月到場稽查，發現郭男是實際用電人，但該電表外箱上蓋、內襯遭人為剪斷，電箱內電表的計量電源線遭剪除，留下裁減切平的人為明顯缺口，造成用電量失準。

台電以1年360天追償電費，斟酌鐵皮廠房以物料堆積場、金屬加工為業務，應以每天12小時推斷度數，再視現場有冷氣機、變壓器、洗床機及空壓機等工具，經計算1年度電費扣除已繳部分，應為22萬4038度。

台電再用違規用電規則計算，分別向楊、郭各求償145萬8935元。對此，楊男抗辯稱，2018年就將土地承租給郭，無從干涉對方使用，也沒參與違規用電情形。

郭男則認為，電表設置在戶外，任何人都有可能破壞，並非他私自剪掉電線違規用電，並控訴台電沒有每2個月案時抄電表，不然早就會發現，認為求償1年電費無疑是獲取暴利，很不合理。

法院比對資料發現，該廠房被查獲前每2個月用電量僅120度左右，電費介於192元至196元不等，直到被台電稽查發現後，去年7月就升高至3800度，電費1萬6661元，9月甚至高達5440度，電費為2萬6786元，可見先前明顯違規用電。

法院認為，楊是申請電表人，就該電表應依契約負善良保管之責，而郭男在被查獲後，用電量高漲，和先前電費相差129倍至139倍，可見用電量之大絕非基本度數電量可應付，常人應該都會覺得有異，郭卻推諉不清楚。