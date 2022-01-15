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80噸火麻仁沒收獲發還 業者聲請國賠被駁回

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

火麻仁是大麻種子，能夠發芽則是毒品，不能發芽則是中藥材。彰化縣世鈴貿易有限公司黃姓業者，於2018年間向大陸廠商購買不具發芽活性的火麻仁8萬餘公斤，但被基隆關委請農委會驗出1%、及6%發芽率，經檢察官聲請沒收，但調查局鑑定卻無發芽能力，黃姓業者向法院聲請發還扣押物獲准，業者向財政部關務署基隆關、行政院農業委員會種苗改良繁殖場請求國賠，要求給付1002萬，台中地院法官認火麻仁遭長達3年扣押，是因刑事聲請沒收、聲請發還等事件的法律程序所致，判決駁回業者聲請。可上訴。

世鈴貿易有限公司黃姓業者於2018年3月22日向深圳市綠益康實業有限公司訂購經輻射照射、不具發芽活性的火麻仁計8萬2350公斤，同年3月29日託運來台到關。經基隆關採樣送農改場檢驗，分別於同年4月12日檢出1%發芽率，同年5月31日檢出6%發芽率，經基隆關認定屬違禁物，同年5月2日予以扣押。

但火麻仁送經法務部調查局採樣鑑定，調查局同年7月19日檢驗結果為：檢視檢品1包，其外觀均與大麻種子一致，隨機進行發芽試驗，發現均無發芽能力。經彰化地檢察署檢察官、黃姓業者分別向彰化地院聲請宣告沒收、發還扣押物，彰化地院更三審去年判決將查扣的火麻仁發還給業者。

彰化地院法官以世鈴公司進口的火麻仁2700箱，尚難認具有發芽活性而可成發葉，不符合毒品危害防制條例所載的第二級毒品大麻關製品，非違禁物。檢察官聲請宣告沒收，為無理由，世鈴公司聲請發還，則有理由。

黃姓業者以進口的火麻仁已經輻射照射而不具發芽活性，本欲作銷售使用，卻經基隆關錯誤採樣及農改場錯誤檢驗，直至彰化地院去年裁定准予發還，已逾3年時間，火麻仁恐已失去作為藥用之功能而無法出售，遭受鉅額損失，遂聲請國賠，要求財政部關務署基隆關、行政院農業委員會種苗改良繁殖場連帶賠償新台幣1002萬餘元。

財政部關務署基隆關辯稱，基隆關為鑑定貨物名稱、種類、品質、等級及原產地等，供稅則普類、估價或核退稅費參考，基隆關海關人員得依職權或申請，施以查驗、提取貨樣。

而農改場是經政府專責植物種苗研究及生產機構，為ISTA會員實驗室及認證實驗室，具有檢驗火麻仁發芽率專業能力。

故基隆關送請全台唯一經ISTA認證實驗室及經司法、偵查機關認可的農改場檢鑑，合於行政程序法規定，並無違法。

行政院農業委員會種苗改良繁殖場稱業務內容，包括執行種子檢查業務（含ISTA），農改場接受基隆關先後二次委託，就火麻仁進行檢驗發芽率，及接受彰化地院囑託，以符合ISTA規範取樣火麻仁種子，進行鑑定火麻仁種子發芽率，屬農改場種子檢查職掌事項，並無故意或過失行為。

法官審酌，業者所有的火麻仁遭長達3年扣押，是因刑事聲請沒收、聲請發還等事件的法律程序所致，與基隆關採樣行為、農改場檢驗行為間，難認具有相當因果關係。因此將業者聲請國賠予以駁回。可上訴。

彰化縣世鈴貿易有限公司黃姓業者，進口不具發芽活性的火麻仁8萬餘公斤，被基隆關沒收，業者聲請國賠，法官認火麻仁遭扣押，是因刑事聲請沒收、聲請發還等事件的法律程序所致，判決駁回業者聲請。本報資料照片
彰化縣世鈴貿易有限公司黃姓業者，進口不具發芽活性的火麻仁8萬餘公斤，被基隆關沒收，業者聲請國賠，法官認火麻仁遭扣押，是因刑事聲請沒收、聲請發還等事件的法律程序所致，判決駁回業者聲請。本報資料照片

基隆 農改場

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