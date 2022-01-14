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少將退伍遭妻指「姘居」女密友不爽 向正宮求償吞敗果

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

曾當選國軍政戰楷模、模範父親的少將譚保中，1992年退伍後常不回家，並住進陳姓婦人家中，譚承諾每月支付妻子5萬元生活費卻食言。譚妻聲請核發支付命令，在書狀中提到譚與陳婦姘居、雙宿雙飛，陳婦認為名譽權遭侵害，提告求償50萬元並要求登報道歉，一審敗訴。台灣高等法院認為譚妻是提出有利主張，且非全然無據，駁回陳婦上訴。

譚保中（已歿）14歲從軍，官拜少將，1960年結婚，但退伍後卻鮮少返家，譚妻要求他應該給付家庭生活費。譚1992年2月21日書立字據，承諾每個月會給5萬元，但卻沒履行，譚妻聲請核發支付命令，譚向新北地方法院提出異議，新北院另案審理。譚妻在書狀中寫下「不久譚君調升憲兵司令部政戰部主任，陳女亦被關說來台北，因而滋生情愫，發生曖昧關係，兩人往來南北，更為親密。……陳女士趁此機會，極富心機，慫恿譚君藉口躲債、避黑道在外流浪之時，直接住進陳女之家。」

譚妻再指「彼時陳女雖與其夫官司在身，但並未離異，此舉無異有婦之夫與有夫之婦的姘居生活。」1996年譚妻向台北市警北投分局、士林憲兵隊報案，並會同警員、憲兵到「姘居處」調查，當場發現丈夫衣衫不整，穿著短褲、背心，與陳婦同宿。

2001年，陳女與前夫離異，譚妻指丈夫此時更無忌諱，與陳婦遊玩世界名勝，更以「新婚夫婦面貌」在親友處出現。譚妻稱香港譚家至親來信說「好意接待留宿時，兩人脫序貪喜愛之物，狼狽掩護竊取佔為己有。」

陳婦提告稱和譚保中相識多年，因感念譚協助他們夫妻洗刷冤屈，因此為譚簽訂保險契約，在譚住院時探視、代墊醫療、看護，兩人情誼就像是「軍人革命般情感」，沒有曖昧。

台北地方法院指家事事件不公開審理，譚妻的書狀是為自己請求給付家庭生活費合法利益而寫，沒有要散布於眾、詆毀陳婦，且在書狀中也檢具證據證明說的是真的，行使訴訟權利並非侵權。

高等法院也確認，譚的媳婦曾說陳婦與公公「交往」，家庭為此事困擾很久，也確實有「抓姦」一事；譚的自書遺囑也記載他由陳婦看護照料，並要妻子、兒子「不得過問」。高院認為譚妻的書狀用語就算聳動或偏激，仍屬正當權利行使，不具違法性，駁回陳婦上訴。

少將譚保中過世後，密友陳姓婦人與譚妻諍訟不歇。圖／聯合報系資料照
少將譚保中過世後，密友陳姓婦人與譚妻諍訟不歇。圖／聯合報系資料照

憲兵 新北

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