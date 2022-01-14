警政署：15日全國取締酒駕 針對餐廳夜店等處

警政署今天表示，15日辦理全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，將針對餐廳、KTV、夜店、容易發生酒駕處所及治安要點部署警力，嚴格取締酒後駕車等違法行為。

警政署發布新聞資料指出，為有效防制酒駕，繼元旦及7日辦理全國性專案勤務後，持續規劃取締酒後駕車勤務，並統合全國警力，嚴打酒駕，呼籲駕駛人不要心存僥倖。

警政署表示，15日將辦理全國同步擴大取締酒後駕車專案勤務，要求各地警局依轄區特性，運用警政數據，在餐廳、KTV、夜店、容易發生酒後駕車處所及各治安要點，部署綜合警力，取締違法行為。

警政署指出，預估全國將設置攔檢點595處、動員警力4540人，呼籲民眾務必遵守規定，開車不喝酒、喝酒不開車。

警政署表示，若有飲酒可利用代駕服務或指定未飲酒人員駕駛，民眾不要存有僥倖心理酒後駕車，警方打擊酒駕絕不放鬆，將持續在各治安要點，綜合快打警力，防制酒駕行為及街頭聚眾鬥毆等狀況。